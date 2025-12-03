Общество

День поддержки для мам прошел в Детском фонде Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело День поддержки – мероприятие, которое подарило участницам немного волшебства и напомнило, как важно находить время для себя. В мероприятии приняло участниц 20 мам из числа подопечных семей Фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде.

Фото: Псковский Детский фонд

Каждая участница вместе со стилистами подобрала для себя наряд, сделала профессиональный макияж и укладку. А фотограф сделала несколько памятных снимков, чтобы сохранить яркие эмоции. Помимо этого, как отметили в фонде, мамы пообщались между собой за кружечкой чая, отвлеклись от рутинных задач и бытовых проблем.

«Этот день мамы провели вместе с нами. Их сияющие улыбки стали для нас лучшей наградой! Верим, что этот день стал для участниц маленьким праздником, который они долго будут вспоминать с теплотой», – отметила координатор проекта «Добрые руки» Олеся Александрова.

«Девочки, спасибо вам огромное за ваш труд! За то, что вы помогаете и организуете для нас встречи и такие грандиозные мероприятия. Это день позитива и приятных эмоций. Спасибо!» – поблагодарила одна из участниц Юлия Михайлова.

Отметим, что День поддержки состоялся в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области.

В дальнейшем Детский фонд планирует проводить такие мероприятия для мам и выпускников 9 и 11 классов из малообеспеченных семей. Анонсы мероприятий всегда публикуем в социальных сетях Фонда: ВКонтакте и Telegram.