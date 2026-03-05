Сергей Вострецов: Женщины доказали свою эффективность во многих «мужских» профессиях

Либерализация трудового законодательства в части ограничений на применение женского труда имеет место в современных реалиях. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по реализации национальной модели ведения бизнеса, согласно которой к декабрю 2027 года существенно сократится перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где ограничивается применение труда женщин. Соответствующие поправки будут внесены в приказ Минтруда России №512н (в редакции, действующей с 2022 года и с последующими изменениями). На сегодняшний день в списке остаётся около 100 позиций (после масштабного сокращения в 2020–2021 годах с 456 до 100 профессий). Запреты сохраняются преимущественно в химической, металлургической, нефтегазовой отраслях, подземных горных работах, производстве некоторых токсичных веществ, а также в отдельных видах тяжёлого оборудования. Однако уже в 2025–2026 годах были сняты ограничения на управление самоходными машинами на открытых горных работах, на поверхности шахт, разрезов и рудников, а также на ряд позиций в обогащении полезных ископаемых.

Пересмотр перечня начнётся уже в 2026 году: к марту 2027 года профильные ведомства, Минтруд и объединения работодателей должны подготовить конкретные предложения по исключению профессий. В первую очередь изменения коснутся сфер транспорта и обрабатывающей промышленности. Планируется исключить из запрета ряд специальностей, связанных с управлением тяжёлой техникой и механизмами, в том числе: машиниста экскаваторов и погрузочных машин; операторов тяжёлого оборудования в горнодобывающей отрасли (на открытых работах); некоторых категорий работников в шахтах и на поверхности.

Эксперты отмечают, что такие шаги соответствуют современным технологиям: кабины техники стали эргономичнее, системы безопасности — надёжнее, а уровень вибрации, шума и физических нагрузок существенно снизился по сравнению с советским периодом, когда формировался исходный перечень.

«Профсоюзы СОЦПРОФ давно и последовательно выступают за пересмотр устаревших ограничений, многие из которых сохранились ещё с советских времён и сегодня не соответствуют реальным условиям труда и уровню технологической защиты. Мы полностью приветствуем план правительства по дальнейшему сокращению списка к 2027 году — это важный шаг к равенству возможностей на рынке труда, особенно в условиях дефицита кадров в промышленности, транспорте и добывающих отраслях. Женщины уже доказали свою эффективность на многих "мужских" позициях: водители большегрузных автомобилей, машинисты поездов, операторы сложного оборудования — всё это стало нормой после предыдущих изменений», - отметил Сергей Вострецов.

При этом главное, по его словам, чтобы сохранялся приоритет здоровья и безопасности.

«Главное — чтобы при снятии запретов сохранялся приоритет здоровья и безопасности: обязательные медосмотры, современные средства индивидуальной защиты, снижение физических перегрузок и токсичных факторов. Мы уверены: разумная либерализация списка откроет тысячи новых рабочих мест для женщин, повысит их доходы и внесёт вклад в решение демографических задач России», - добавил Сергей Вострецов.

По оценкам экспертов, дальнейшее сокращение списка поможет привлечь дополнительную рабочую силу в ключевые отрасли, где наблюдается кадровый голод, и одновременно повысит конкурентоспособность российских предприятий. Окончательные изменения ожидаются к концу 2027 года, после общественного обсуждения и согласования с профсоюзами и объединениями работодателей.