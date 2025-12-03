Общество

В РФ запустят доставку товаров 18+ по биометрии

В России запускают новый сервис доставки товаров с возрастными ограничениями по биометрии. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). Теперь подтвердить возраст можно без паспорта — через сервис «Мигом», работающий на базе Единой биометрической системы. Пока система будет применяется только при доставке энергетических напитков.

Пилот стартовал в декабре: Т-Банк совместно с сетью «Магнит» внедрил технологию в собственный онлайн-сервис. По словам руководителя центра экосистемной идентификации банка Михаила Булатова, заказать энергетик можно через приложение Т-Банка в разделе «Супермаркеты». На данный момент сервис доступен только в Москве.

Возрастная проверка проходит в два этапа — при оформлении заказа и в момент его получения. Покупателю нужно подтвердить своё присутствие, поднеся телефон к устройству курьера. Система автоматически запрашивает данные о возрасте в ЕБС: если клиенту больше 18 лет, покупка одобряется, если нет — блокируется, пишут «Известия».

По данным ЦБТ, пилотная биометрическая идентификация с подтверждением возраста уже тестируется и на кассах самообслуживания «Магнита», а также в вендинговых аппаратах в нескольких московских фитнес-клубах. На КСО биометрия работает для всех категорий товаров с ограничением по возрасту, в вендингах — только для энергетических напитков.