Общество

Российский гейминг в новых реалиях: отечественная индустрия начала строить независимое будущее

В новых условиях, когда влияние западных игровых платформ и сервисов в стране снизилось, российская игровая индустрия ищет пути самостоятельного развития. Уход крупных зарубежных платформ и сложности с дистрибуцией стимулируют рост внутреннего рынка, создание отечественных экосистем и поиск новых бизнес-моделей.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Игровая индустрия перестала быть маргинальной и стала полноценной частью современной культуры и технологичным медиумом, уверен директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково» Алексей Каленчук. На конференции, посвященной развитию индустрии видеоигр в стране, он отметил структурные особенности игрового рынка России, а также проблему утечки денег за рубеж через иностранные платформы.

Эксперт обсудил привлекательность для аудитории как крупных проектов (таких как Atomic Heart и «Ведьмак»), так и потенциал игр, основанных на локальной культуре. Директор фонда также затронул острые вопросы о возможной цензуре и причины меньшей популярности VR-игр среди российских разработчиков.

Практический взгляд представил генеральный директор студии Eudokia Games, преподаватель ВШЭ, ИМТО, Университета Иннополис Константин Кондюков. Он констатировал, что доставка игр в Россию усложнилась, и это стимулирует развитие внутреннего рынка и инди-разработки.

«В каждой игре ценой 200-300 рублей получаются шедевры», — сказал эксперт, рекомендуя новичкам начинать с небольших проектов для ПК или браузера, чтобы быстро набрать аудиторию. Он также обсудил динамику рынка, проблемы разработчиков и растущий спрос на казуальные и инди-игры.

Одной из тем конференции стала стратегия «Ростелекома» в игровой сфере. Как заявил директор офиса перспективных и партнерских продуктов провайдера Александр Ряховский, компания работает в этом направлении около 10 лет. Начав с ПК-гейминга, в 2026 году «Ростелеком» планирует расширять аудиторию за счет киберспортивных турниров и мобильного гейминга.

В этом году компания уже запустила цифровую витрину «Игры Ростелеком», которая включает не только лаунчер и маркетплейс, но и игровые подписки и тарифные планы. Это уже вторая по масштабам платформа в РФ после VK Play, что дает издателям новые возможности для дистрибуции. Проект, над которым около года работала команда из 100 сотрудников «Ростелекома» при участии внешних экспертов, стал полностью внутренней разработкой компании.

Сегодня компания уже взаимодействует с более чем 20 отечественными разработчиками, которые размещают свои видеоигры на новой платформе. По данным Александра Ряховского, чаще всего цифровой маркетплейс посещают пользователи из Москвы, Краснодарского края и Петербурга.

Игровая индустрия в России действительно рассматривается крупными игроками не только как рынок развлечений, но и как стратегическое направление для развития цифровых технологий, контента и новых бизнес-моделей. Несмотря на сложности, отрасль демонстрирует значительную адаптивность и потенциал для роста, более того, текущий период изоляции может стать временем возможностей для формирования здоровой, самодостаточной экосистемы. Успех будет зависеть от синергии между технологической инфраструктурой, например, такой как «Игры Ростелеком» и VK Play, финансовыми инструментами поддержки и, главное, талантом разработчиков, способных создавать качественный и востребованный контент.

Таким образом, российская игровая индустрия, возможно, стоит на пороге нового этапа, где вызовы трансформируются в точки роста. Стратегия импортозамещения в данном случае открывает путь не к замкнутости, а к переосмыслению своей идентичности, развитию уникальных компетенций и построению устойчивой цифровой экономики, ориентированной на внутреннего пользователя и будущий экспорт культурного продукта.

Алена Балан