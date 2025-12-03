Есть ли свобода слова в России, ответил омбудсмен Дмитрий Шахов

Нынешняя обстановка в стране позволяет властям на законных основаниях вводить отдельные ограничения прав граждан. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» рассказал Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
Дмитрий Шахов прокомментировал действие статьи 29 Конституции РФ о свободе мысли и слова в современных условиях. Он напомнил, что в четырёх регионах РФ введено военное положение, а в других действуют особые правовые режимы, отличающиеся от условий мирного времени.
По словам Дмитрия Шахова, хотя существуют фундаментальные права, не подлежащие ограничению ни при каких обстоятельствах, свобода слова относится к тем конституционным правам, которые могут быть ограничены при введении специальных режимов. Это, по его мнению, обусловлено спецификой ведения боевых действий: «Сегодня мы это видим, потому что ведение боевых действий требует своей определенной специфики. Ни для кого не секрет, есть так называемая военная пропаганда, есть, наверное, цель победить в конфликте. И поэтому, вспоминая все предыдущие войны, которые были в Российской Федерации, в СССР, да и вообще в мире, любая страна в период военных конфликтов всегда ограничивает права граждан, в том числе как раз в свободе средств массовой информации».
При этом омбудсмен подчеркнул, что свобода мысли, на его взгляд, не претерпела существенных ограничений. Он считает нормальной практикой критику властей и не видит в этом ничего экстраординарного.
«Что касается свободы мыслей, то я бы не сказал, что они сильно ограничены. Я считаю, что нормальная критика властей, в том числе, это нормальное явление, и здесь нет ничего такого прямо экстраординарного. И надо к этому привыкнуть. А самое главное, если ты грамотный, профессиональный сотрудник органов власти, ты всегда найдешь аргументы, которые позволят тебе выйти победителем в дискуссии с оппонентом», - заключил Дмитрий Шахов.