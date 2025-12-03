Общество

Есть ли свобода слова в России, ответил омбудсмен Дмитрий Шахов

Нынешняя обстановка в стране позволяет властям на законных основаниях вводить отдельные ограничения прав граждан. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» рассказал Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов прокомментировал действие статьи 29 Конституции РФ о свободе мысли и слова в современных условиях. Он напомнил, что в четырёх регионах РФ введено военное положение, а в других действуют особые правовые режимы, отличающиеся от условий мирного времени.

«Сегодня мы живем в достаточно непростом периоде времени, в которое, я считаю, есть возможность на законных основаниях ограничивать отдельные права граждан. Я еще раз хочу повторить, это я уже неоднократно говорил, сегодня в четырех регионах Российской Федерации введено военное положение, в других регионах так или иначе введены различные новые правовые режимы, которые не похожи на обычное, спокойное общество, которое живет без военных конфликтов и так далее. Все вот это в совокупности позволяет органам власти Российской Федерации, да и в том числе органам власти субъектов Российской Федерации вводить какие-то ограничения», - отметил спикер.

По словам Дмитрия Шахова, хотя существуют фундаментальные права, не подлежащие ограничению ни при каких обстоятельствах, свобода слова относится к тем конституционным правам, которые могут быть ограничены при введении специальных режимов. Это, по его мнению, обусловлено спецификой ведения боевых действий: «Сегодня мы это видим, потому что ведение боевых действий требует своей определенной специфики. Ни для кого не секрет, есть так называемая военная пропаганда, есть, наверное, цель победить в конфликте. И поэтому, вспоминая все предыдущие войны, которые были в Российской Федерации, в СССР, да и вообще в мире, любая страна в период военных конфликтов всегда ограничивает права граждан, в том числе как раз в свободе средств массовой информации».

При этом омбудсмен подчеркнул, что свобода мысли, на его взгляд, не претерпела существенных ограничений. Он считает нормальной практикой критику властей и не видит в этом ничего экстраординарного.

«Что касается свободы мыслей, то я бы не сказал, что они сильно ограничены. Я считаю, что нормальная критика властей, в том числе, это нормальное явление, и здесь нет ничего такого прямо экстраординарного. И надо к этому привыкнуть. А самое главное, если ты грамотный, профессиональный сотрудник органов власти, ты всегда найдешь аргументы, которые позволят тебе выйти победителем в дискуссии с оппонентом», - заключил Дмитрий Шахов.