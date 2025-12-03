Общество

В Псковской области наградили победителей конкурсов «Признание» и «Мои родители работают в полиции»

Победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» и смотра-конкурса самодеятельного творчества «Признание» который проходил среди сотрудников ОВД и членов их семей, поздравили в торжественной обстановке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В торжественной обстановке заместитель начальника УМВД - начальник следственного управления полковник юстиции Максим Гайдуков поздравил победителей.

В итоге конкурсной комиссией выбраны следующие лучшие работы в конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

1 возрастная группа (от 6 до 8 лет):

Первое место присудили дочери главного специалиста-эксперта отдела кадров УРЛС УМВД России по Псковской области Натальи Анискевич Анне Ивановской.

Второе место присудили сыну ведущего специалиста-эксперта МП ОМВД России по Гдовскому району Оксаны Степановой Даниилу Степанову.

Третье место присудили дочери подполковника юстиции, заместителя начальника - начальника СО ОМВД России по Гдовскому району Павла Кубчака, и майора полиции, начальника миграционного пункта ОМВД России по Гдовскому району. Оксаны Моисеевой Марии Кубчак.

2 возрастная группа (от 9 до 11 лет):

Первое место присудили дочери лейтенанта полиции, оперативного дежурного дежурной части ОП по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский» Марии Задоркиной Алене Задоркиной.

Второе место присудили сыну капитана полиции, государственного инспектора РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки Марии Чапыговой Артему Чапыгову.

Третье место присудили сыну подполковника полиции, заместителя начальника отдела - руководителя группы ГРЛС МО МВД России «Бежаницкий» Натальи Тюшевой Андрею Тюшеву.

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет):

Первое место присудили дочери майора полиции, инспектора по особым поручениям ОК УРЛС УМВД России по Псковской области Елены Степановой Ирине Трояновой.

Второе место присуждено дочери старшего лейтенанта полиции, инспектора ИЛС УРЛС УМВД России по Псковской области Ольги Степановой Арине Степановой.

Третье место присуждено дочери старшего лейтенанта полиции, заместителя начальника ОМВД – руководителя ГРЛС МО МВД России «Печорский» Надежды Лапиной Еве Лапиной.

Также в УМВД напомнили, что в период с 1 по 31 октября проходил региональный этап смотра-конкурса МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников и работников органов внутренних дел и членов их семей «Признание».

По итогам конкурса «Признание» жюри определило победителей.

1 возрастная группа (до 8 лет).

В номинации «Хореография» первое место присудили театру хореографических миниатюр «Молчаливые», участник коллектива Анна Волар, дочь капитана полиции, оперуполномоченного УУР УМВД Германа Волар.

В номинации «Сценическое искусство» первое место присуждено Марии Шишло, дочери подполковника полиции, заместителя начальника центра ЦПП УМВД Людмилы Шишло. Также Мария заняла третье место в номинации «Сольное пение».

2 возрастная группа (от 9 до 11 лет).

В номинации «Хореография» награжден благодарностью хореографический коллектив «Карамельки», участник коллектива – Алексей Саянский, сын подполковника, заместителя начальника отдела СУ УМВД юстиции Елены Саянской.

Полковник юстиции Максим Гайдуков выразил всем присутствующим слова признательности, а также вручил благодарственные письма родителям ребят и памятные призы за достойное воспитание детей.