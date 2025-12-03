Общество

Жители региона могут проголосовать за въездную стелу Пскова на всероссийском конкурсе

Въездная стела города Пскова принимает участие во втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Общественное голосование за определение лучших стел России стартовало в среду, 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Правительство Псковской области

Всего на конкурс поступило 970 заявок. Голосование проходит на платформе сообщества «ГорСреда» в социальной сети «ВКонтакте». Поддержать областную столицу можно по ссылке до 10:00 13 декабря.

Лучшие работы, отобранные экспертным сообществом, будут представлены на фотовыставке «Лица городов России», проводимой в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в феврале 2026 года в ходе очных мероприятий конкурса.

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и Института развития местных сообществ.