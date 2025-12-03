Общество

В зоне СВО погиб крестник Талабского старца Николая Гурьянова

В зоне специальной военной операции погиб крестник Талабского старца Николая Гурьянова Евгений Прокофьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в Свято-Успенском Святогорском монастыре.

Фото здесь и далее: Свято-Успенский Святогорский монастырь

На 47-м году жизни он получил смертельное ранение, защищая Родину. Евгений Прокофьев ушел на фронт добровольцем в июле 2024 года.

Он около года трудился в скиту Столбушино, часто исповедовался и причащался. Крестил его известный старец – отец Николай Гурьянов.