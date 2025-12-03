Общество

Вредный перфекционизм: почему некоторые люди боятся выступать на публике и как побороть страх?

Страх публичных выступлений является одной из самых распространённых фобий. Многие люди испытывают тревогу, волнения и даже панику при мысли о том, чтобы говорить перед аудиторией. Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин объяснил, почему так происходит и как с этим бороться.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Причин, почему люди боятся выступать на публике, может быть очень много, говорит эксперт. Первая - негативный жизненный опыт.

«Когда-то человек выступал, у него не получилось, и это явилось серьезной психотравмой для него, — объясняет психолог. — В результате выработался страх, который потом мешает вновь выступать оратором».

Второе - это перфекционизм. Человек боится, что он не выступит на все пять баллов из пяти. Поэтому он и не пробует, отмечает Лунюшин. Таким образом, стремление к идеалу становится тормозом, который мешает даже попытаться. Есть и страх осуждения.

«Человек боится, что публика начнет его осуждать, и он испытает этот дикий страх», — рассказывает специалист.

Социальное давление и боязнь негативной оценки усиливают тревогу и снижают уверенность. Среди причин и неуверенность в себе и низкая самооценка.

«Человек убежден, что он очень плохо выступает и что вообще не стоит этого делать. В очередной раз он снова выступит плохо», — говорит психолог. Это замкнутый круг страха и неуверенности.

Отсутствие опыта выступления также влияет на страх.

«Для человека это что-то новое, — продолжает Лунюшин, — а люди, неуверенные в себе, очень трудно воспринимают новое и не выходят из своей зоны комфорта».

Не исключаются и тревожные расстройства.

«Страх выступления часто появляется при тревожных расстройствах, — объясняет Сергей. — Тревога повышается многократно, когда люди на него смотрят, и могут начаться даже панические атаки».

Как избавиться от страха публичных выступлений? Психолог советует: во-первых, необходимо выяснить, в чём конкретно кроется причина страха в определённой ситуации, и уже эти причины прорабатывать разными способами.

Психолог Сергей Лунюшин рекомендует повышать навыки выступлений: чем больше человек выступает, тем больше вероятность, что этот страх уйдёт. Теоретическая и практическая подготовка также важны для уверенности.

Если страх связан с серьёзной психотравмой, то необходимо проработать её с помощью специальных техник: гештальт-терапии, гипноза и других методов, пишет RuNews24. Также важна работа над самооценкой:

«Если проблема в самооценке, то нужно её повышать и снова пробовать выступать. Страх публичных выступлений — сложное явление с разными причинами. Ключ к преодолению страха — понять его источник и постепенно нарабатывать опыт, не боясь ошибок. Публичные выступления — навык, который развивается со временем, а страх — это всего лишь барьер, который можно преодолеть», - заключил Сергей Лунюшин.