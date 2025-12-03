Общество

Порядок получения медицинских услуг в госпитале ветеранов войн разъяснил Игорь Дитрих

«Кто имеет право на медицинское обслуживание в госпитале ветеранов войн?» - с таким вопросом на приём к вице-спикеру Игорю Дитриху пришла псковичка. Присутствовавшая на приёме врио руководителя региональной общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова отметила, что вопрос актуален для многих псковичей, особенно старшего возраста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Игорь Дитрих разъяснил посетительнице, что госпиталь исполняет роль консультативной поликлиники и не подменяет собой первичное звено здравоохранения. Поэтому с любыми проблемами по здоровью необходимо обращаться в медицинское учреждение по месту жительства. Исключение составляют граждане, закреплённые за госпиталем ветеранов войн федеральным законодательством (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», приказ Минздрава России от 09.04.2024 № 173н «Об утверждении Типового положения о госпитале ветеранов войн»).

Право на обслуживание в госпитале имеют:

участники Великой Отечественной войны;

лица, работавшие в годы ВОВ на оборонных и военных объектах;

лица, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда»;

ветераны боевых действий;

инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий;

бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей и гетто;

нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов войны, состоявшие на их иждивении и получающие (или имеющие право на) пенсию по потере кормильца;

родители, а также супруги (не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

лица пожилого (60–74 года) и старческого (75+ лет) возраста.

Игорь Дитрих добавил, что кроме этого, территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Псковской области определяет категории пациентов, имеющих право на внеочередное обслуживание в госпитале. В этот перечень входят пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, Почётные доноры России, «Дети войны» и другие категории ветеранов. При предъявлении документов в поликлинике по месту жительства запись на приём в госпиталь должна быть осуществлена во внеочередном порядке.