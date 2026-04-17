В ПсковГУ стартовал волонтерский проект индийских студентов «Единство»

Волонтерский проект индийских студентов «Единство» стартовал в Псковском государственном университете. Инициаторами создания добровольческого отряда стали студенты из Индии, обучающиеся в ПсковГУ по специальности «Лечебное дело». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

На первой организационной встрече студенты обсудили задачи движения, выбрали название и наметили планы работы.

Основная миссия волонтеров – помощь иностранным учащимся в адаптации.

«Наш отряд – это ребята старших курсов, которые живут в разных общежитиях, но всегда находятся на связи друг с другом. Мы помогаем студентам узнать о жизни в России, общаться с комендантами, работаем как переводчики, при необходимости решаем медицинские вопросы», – отметил представитель отряда Дей Арнаб.

Отряд «Единство», созданный в Год единства народов России, призван стать пространством для межкультурного диалога и взаимопомощи.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова высоко оценила инициативу: «Нам как университету важно, чтобы были такие ребята – амбассадоры наших традиций, культуры и правил поведения. Через них гораздо легче доносить информацию до иностранных студентов. Протянутая рука помощи в новой среде дорогого стоит».

После обсуждения организационных моментов участники познакомились с русскими пасхальными традициями. Индийские студенты с интересом узнали о том, как красят яйца в России, и отметили, что Пасха – значимый праздник и для христиан в Индии.