 
Общество

В ПсковГУ стартовал волонтерский проект индийских студентов «Единство»

0

Волонтерский проект индийских студентов «Единство» стартовал в Псковском государственном университете. Инициаторами создания добровольческого отряда стали студенты из Индии, обучающиеся в ПсковГУ по специальности «Лечебное дело». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

На первой организационной встрече студенты обсудили задачи движения, выбрали название и наметили планы работы. 

Основная миссия волонтеров – помощь иностранным учащимся в адаптации.

«Наш отряд – это ребята старших курсов, которые живут в разных общежитиях, но всегда находятся на связи друг с другом. Мы помогаем студентам узнать о жизни в России, общаться с комендантами, работаем как переводчики, при необходимости решаем медицинские вопросы», – отметил представитель отряда Дей Арнаб.

Отряд «Единство», созданный в Год единства народов России, призван стать пространством для межкультурного диалога и взаимопомощи.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова высоко оценила инициативу: «Нам как университету важно, чтобы были такие ребята – амбассадоры наших традиций, культуры и правил поведения. Через них гораздо легче доносить информацию до иностранных студентов. Протянутая рука помощи в новой среде дорогого стоит».

 

После обсуждения организационных моментов участники познакомились с русскими пасхальными традициями. Индийские студенты с интересом узнали о том, как красят яйца в России, и отметили, что Пасха – значимый праздник и для христиан в Индии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026