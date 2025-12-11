Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Работа в «Россети Северо-Запад»
РКО и эквайринг в ПСБ
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
в «СтругановЪ»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новогодний корпоратив
До нового года не трогать!
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Почему такие желтые?
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Господин Рейтингомер
Тридцать мастеров и одна ёлка
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Из агрономов в фермеры
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025 14:250 Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат 11.12.2025 14:020 Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом 11.12.2025 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025 13:580 Ирина Иванова подвела предварительные итоги первого модуля программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025 13:250 Персонализированный мангал от псковского производителя — идея подарка на Новый год
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:378 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 05.12.2025 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025 22:025 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали псковские стоматологи

11.12.2025 13:09|ПсковКомментариев: 0

Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29. 

 

Фото: Freepik

Правила ухода и эксплуатации съёмных зубных протезов

Чистка. Протез необходимо очищать дважды в сутки мягкой зубной щёткой или специализированной щеткой для протезов утром и вечером. Используйте специальные очистительные таблетки минимум один раз в день согласно рекомендациям производителя. Промывайте протез после каждого приёма пищи.

Избегайте твёрдой пищи. Для предотвращения повреждений протеза и травмирования слизистой полости рта откажитесь от чрезмерно жёстких продуктов питания (например, сухарей).

Контроль дискомфорта. При появлении болезненных ощущений или неудобства немедленно обратитесь к специалисту для осмотра.

Осмотр врачом. Перед визитом к врачу обязательно носите протез несколько часов подряд, чтобы облегчить диагностику и корректировку специалистом.

Хранение ночью. Ночью снимайте протезы и храните их во влажной среде, например, завернув в мокрую салфетку или поместив в специальную ёмкость для протезов. Можно оставлять протезы на ночь в ротовой полости.

Осторожность при обращении. Зубные протезы изготавливаются из пластмассы, следовательно будьте осторожны, избегайте падений и ударов о твёрдые поверхности.

Регулярные осмотры. Первый визит к стоматологу-ортопеду проводится спустя три месяца после установки протеза, последующие обследования повторяются каждые шесть месяцев.

Ухудшение фиксации. При ослаблении фиксации протеза вследствие длительного периода эксплуатации (более двух лет) посетите специалиста для коррекции или замены конструкции.

Поломка протеза. Любые механические повреждения требуют срочного обращения в стоматологию для ремонта. Самостоятельно проводить ремонт категорически запрещается.

Дополнительные рекомендации пациентам с протезами на имплантах:

  • После установки протеза на имплантатах первый контрольный осмотр осуществляется через месяц, следующий — через три месяца, дальнейшие посещения проводятся каждые полгода.
  • Соблюдение всех рекомендаций обеспечит комфортное пользование протезами и позволит сохранить здоровье вашей улыбки надолго.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 162 человека
11.12.2025, 14:420 Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января — Путин 11.12.2025, 14:340 Бесплатно не по карману 11.12.2025, 14:280 Продолжается приём заявок на конкурс «Подарок для изборской ёлки» 11.12.2025, 14:250 Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат
11.12.2025, 14:150 Пскович ударил одноклассника по голове бутылкой водки 11.12.2025, 14:020 Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом 11.12.2025, 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025, 13:580 Ирина Иванова подвела предварительные итоги первого модуля программы «Герои земли Псковской»
11.12.2025, 13:510 В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям 11.12.2025, 13:370 Долги неоплативших налоги псковичей растут с каждым днем  11.12.2025, 13:290 Тайну межевого камня раскрыли в музее-заповеднике «Изборск» 11.12.2025, 13:250 Персонализированный мангал от псковского производителя — идея подарка на Новый год
11.12.2025, 13:170 Пожар в хозяйственной постройке произошел в псковской деревне Теребушино 11.12.2025, 13:090 Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали псковские стоматологи 11.12.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Оттепель отменяется? 11.12.2025, 13:010 При взрыве в пермском университете погибли мужчина и 8-летняя девочка
11.12.2025, 12:570 Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия 11.12.2025, 12:560 Нету интернету 11.12.2025, 12:440 Жалобу на заключение Льва Шлосберга* под стражу рассмотрят 12 декабря 11.12.2025, 12:390 Суд признал жительницу Дно виновной в убийстве мужа
11.12.2025, 12:350 Рецепт идеального вечера: музыка и грузинская кухня в GURAVI 11.12.2025, 12:340 Псковские и великолукские кадеты представили регион на Кремлевском балу 11.12.2025, 12:300 В псковском Доме молодежи прошел кинопоказ, приуроченный ко Дню Героев Отечества 11.12.2025, 12:220 Жителя Великих Лук оштрафовали за отказ пустить в дом пристава
11.12.2025, 12:160 До -5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 12 декабря 11.12.2025, 12:150 «Зумер» стало словом 2025 года по мнению филологов 11.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о втором образовательном модуле программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 12:000 Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу
11.12.2025, 11:580 Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением 11.12.2025, 11:480 Ночной «Рождественский пробег» организуют в Пскове 11.12.2025, 11:450 Автомобиль Volvo ХС90 горел в деревне Кузнецовка Себежского округа 11.12.2025, 11:390 Объекты музея-заповедника «Изборск» можно посетить по единому билету
11.12.2025, 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 11.12.2025, 11:250 Змея в квартире: россиянка нашла у себя дома маисового полоза 11.12.2025, 11:180 «Три мудреца»: Оттепель отменяется?  11.12.2025, 11:070 Самолет Москва — Псков вылетел из аэропорта «Внуково»
11.12.2025, 11:060 Заезд «Дружина Довмонта» торжественно открылся в Печорах 11.12.2025, 10:560 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 10:530 Роспотребнадзор в ближайшие три года планирует разработать 50 новых видов тестов 11.12.2025, 10:480 В Великих Луках завершился Кубок города по баскетболу среди мужских команд
11.12.2025, 10:380 Росгвардия открыла вакансии для псковичей в отделах вневедомственной охраны 11.12.2025, 10:280 Псковичей приглашают на концерт органной музыки 14 декабря 11.12.2025, 10:100 Гитару с наркотиками изъяли полицейские в Псковской области 11.12.2025, 09:570 Встреча с «Птенцами» состоится в Музее истории Печор
11.12.2025, 09:470 Порядок получения медицинских услуг в госпитале ветеранов войн разъяснил Игорь Дитрих 11.12.2025, 09:380 Движение на улице Пароменской в Пскове ограничат до 15 декабря 11.12.2025, 09:300 В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку 11.12.2025, 09:150 26% псковичей ищут себе замену, увольняясь с работы - опрос
11.12.2025, 09:000 Великолучанку приговорили к 6 месяцам условного срока за кражу с банковской карты подруги 11.12.2025, 08:400 Долги населения по кредитам рекордно выросли за последний год 11.12.2025, 08:200 Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году 11.12.2025, 08:140 Вылет самолета Москва-Псков отложен
11.12.2025, 08:120 Режим беспилотной опасности в Псковской области снят 11.12.2025, 08:000 Уголовное дело грозит великолучанке за удар кочергой по голове незнакомого мужчины 11.12.2025, 07:300 Некоторым полицейским повысят зарплату 11.12.2025, 07:110 Режим беспилотной опасности объявлен на территории Псковской области
11.12.2025, 07:000 Международный день танго празднуют 11 декабря 10.12.2025, 22:001 Вредный перфекционизм: почему некоторые люди боятся выступать на публике и как побороть страх? 10.12.2025, 21:420 Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Булгакова 10.12.2025, 21:400 Жителя Локнянского округа осудили на полгода исправительных работ за долг по алиментам в 500 тысяч рублей
10.12.2025, 21:200 Сборная Росгвардии победила в спартакиаде силовых ведомств Псковской области 10.12.2025, 21:000 Псковский театр драмы получил максимальный рейтинг 5.0 на «Яндексе» 10.12.2025, 20:400 Псковский СОБР «Гепард» отработал огневую подготовку на полигоне Росгвардии 10.12.2025, 20:202 Чемпион мира Денис Гольцов провел встречу с участниками патриотической смены «Дружина Довмонта»
10.12.2025, 20:001 Услуги связи станут доступнее в малых населенных пунктах и вдоль дорог 10.12.2025, 19:400 В Дновском округе начался второй этап замены котла на ключевой котельной 10.12.2025, 19:200 Сотня за доллар: банковские аналитики объяснили свои ожидания 10.12.2025, 19:000 Бюджетное послание губернатора и второе чтение бюджета на 2026 год пройдут 18 декабря
10.12.2025, 18:434 Аналитики рассказали, кто выиграет от снижения цен на нефть 10.12.2025, 18:410 «Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев о театральных итогах года. ВИДЕО 10.12.2025, 18:200 В деревне Теребени Опочецкого округа освятили скульптуру Богоматери 10.12.2025, 17:530 Дмитрий Месхиев рассказал о воплощении идеи провести «Кроха-феста»
10.12.2025, 17:520 Фермер из Псковской области стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры села» 10.12.2025, 17:330 Об отличительных особенностях бэби-спектаклей рассказали псковичам 10.12.2025, 17:290 «Дневной дозор»: Что даст туристический налог Псковской области? 10.12.2025, 17:280 В атмосферу сказочных мест предлагает погрузиться музей-заповедник «Изборск»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru