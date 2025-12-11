Общество

Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали псковские стоматологи

Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Фото: Freepik

Правила ухода и эксплуатации съёмных зубных протезов

Чистка. Протез необходимо очищать дважды в сутки мягкой зубной щёткой или специализированной щеткой для протезов утром и вечером. Используйте специальные очистительные таблетки минимум один раз в день согласно рекомендациям производителя. Промывайте протез после каждого приёма пищи.

Избегайте твёрдой пищи. Для предотвращения повреждений протеза и травмирования слизистой полости рта откажитесь от чрезмерно жёстких продуктов питания (например, сухарей).

Контроль дискомфорта. При появлении болезненных ощущений или неудобства немедленно обратитесь к специалисту для осмотра.

Осмотр врачом. Перед визитом к врачу обязательно носите протез несколько часов подряд, чтобы облегчить диагностику и корректировку специалистом.

Хранение ночью. Ночью снимайте протезы и храните их во влажной среде, например, завернув в мокрую салфетку или поместив в специальную ёмкость для протезов. Можно оставлять протезы на ночь в ротовой полости.

Осторожность при обращении. Зубные протезы изготавливаются из пластмассы, следовательно будьте осторожны, избегайте падений и ударов о твёрдые поверхности.

Регулярные осмотры. Первый визит к стоматологу-ортопеду проводится спустя три месяца после установки протеза, последующие обследования повторяются каждые шесть месяцев.

Ухудшение фиксации. При ослаблении фиксации протеза вследствие длительного периода эксплуатации (более двух лет) посетите специалиста для коррекции или замены конструкции.

Поломка протеза. Любые механические повреждения требуют срочного обращения в стоматологию для ремонта. Самостоятельно проводить ремонт категорически запрещается.

Дополнительные рекомендации пациентам с протезами на имплантах: