Время итогов: каким был 2025 год для социальной сферы Великих Лук

Декабрь - традиционное время для подведения итогов уходящего года, оценки достижений и успехов. Для южной столицы нашей области 2025 год стал удачным по многим направлениям.

О том, каких успехов удалось достичь Великим Лукам в сферах образования, культуры и спорта, узнала Псковская Лента Новостей.

Комфорт и безопасность школьников

Великие Луки активно участвуют в реализации национальных проектов, направленных на развитие образовательной среды и инфраструктуры.

Как отметила начальник управления образования города Виктория Крюкова, городская администрация уделяет внимание модернизации как школьных, так и дошкольных образовательных учреждений. К новому 2025-2026 учебному году для проведения текущего и капитального ремонтов из городского бюджета выделено около 57 млн рублей. За счет этих средств выполнен ремонт кровли в детских садах №4, 19, 25, 26, произведена замена оконных блоков в школе №2 и детских садах №1, 3, 4, 13, 20, 22.

Для детских садов №13 и 21, школы №10 и 12 приобретено необходимое технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, выполнен текущий ремонт пищеблока в педагогическом лицее и детском саду №13. В дошкольном отделении школы №6 и во многих детских садах выполнены работы по устройству теневых навесов на детских прогулочных площадках.

Уделяется внимание и вопросам антитеррористической безопасности объектов образования. В детском саду №8 выполнены работы по ремонту ограждения садика, а в школах №2 и №9 обновлены системы видеонаблюдения. Появился новый асфальт у центрального входа в школу №5.

В рамках реализации программы «Модернизация дошкольных систем образования» в 2026 году запланировано проведение капремонта здания детского сада № 21 комбинированного вида. «Такие меры направлены на создание комфортной и эффективной образовательной среды, где каждый ребенок сможет учиться и развиваться в безопасной и дружественной атмосфере. В новом 2026 году система образования города Великие Луки продолжит свою работу над созданием качественного и доступного образования, соответствующего современным требованиям и ожиданиям общества», - отметила Виктория Крюкова.

Высокие результаты

Создание комфортных условий для обучения положительно сказывается и на успехах школьников. Результаты ЕГЭ 2025 года выше общероссийских и региональных показателей по девяти предметам: русский язык, математика профильная, информатика, биология, география, литература, химия, обществознание, история.

В этом году количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно прошедших ЕГЭ и получивших аттестаты о среднем общем образовании, увеличилось по сравнению с предыдущими годами и составило 99,8%. Увеличился средний балл ЕГЭ по 5 предметам из 11: физике, биологии, географии, информатике и истории. Выросло количество участников, получивших результат выше 60 баллов, а значит - готовых уверенно продолжить обучение в вузах по востребованным в нашей стране специальностям.

«Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который, по сути, демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве участников экзамена, являются результаты от 81 балла до 100 баллов. Три выпускника получили 100 баллов по предметам «Русский язык», «Литература» и «Химия», 42 выпускника - результат 90 и более баллов. 13 выпускников - свыше 260 баллов по сумме результатов трех предметов», - рассказала Виктория Крюкова.

По результатам ЕГЭ в 2025 году лидируют гимназия имени С.В. Ковалевской, средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А.В. Попова, средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, лицей №11 и средняя общеобразовательная школа №7 имени Антона Злобина.

Помимо успехов в учебе, ежегодно юные великолучане показывают высокие достижения в образовательных и научных конкурсах как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Одним из таких ярких достижений этого года стала победа ребят в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ученица 11 класса школы №2 Ольга Быстрова, ученик школы №12 Семён Коновалов и учащаяся лицея №11 Виктория Смородина вошли в число лауреатов и получили сертификаты на денежную премию.

Ученик великолукской школы №5 Даниил Быстрицкий стал единственным победителем из Псковской области из 200 школьников со всей страны федерального этапа конкурса «Финансовая безопасность в цифровом мире». А одиннадцатиклассник школы №6

Станислав Игнатьев - единственный из Псковской области стал победителем отборочного тура Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика».

Исследовательские работы ребят тоже получали в этом году высокую оценку. По итогам финала областного конкурса медиа-краеведения «Пазлы истории», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России, ученица школы №12 Аврора Беляева заняла первое место с работой «Кормилица. История швейной машинки Зингер, которая спасла семью». Эмоциональное, выразительное выступление Авроры без текста в руках, никого не оставило равнодушным.

Команда «Крутая 9» школы №9 под руководством советника директора по воспитанию Анны Полетаевой достойно выступила в полуфинале II Всероссийских соревнований среди школьных спасательных отрядов.

Мастерство педагогов

Достижения юных жителей южной столицы региона невозможны без работы учителей. «Педагогическое сообщество города Великие Луки продолжает демонстрировать свои идеи, участвуя во всероссийских форумах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства», - сообщила начальник управления образования.

Так, учитель-логопед детского сада №4 Вера Авдохина заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2025», а учитель-логопед школы №17 Эльвира Минина — в конкурсе «Учитель-дефектолог».

Есть награды у великолукских педагогов и на федеральном уровне. Учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова стала лауреатом второй степени VI Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Премия вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Лауреатами в этом году стали 27 участников из 21 региона страны.

Ежегодно великолукские педагоги становятся призерами конкурса «За нравственный подвиг учителя». В этом году по результатам регионального этапа обладателем гран-при стала Ирина Риссамакина, старший воспитатель детского сад №26. В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» победил коллектив педагогов школы №6, а специальный приз жюри конкурса получил коллектив детского сада №20.

Благодаря совместной работе педагогов, родителей и учеников образовательные учреждения продолжают развиваться: школьный музей имени К.К. Рокоссовского победил в рейтинге музеев образовательных организаций «ТОП-200. Школьный музей Победы».

В этом году впервые было открыто первичное отделение «Движение первых» в детском саду №4. А благодаря победе в конкурсе инициатив родительских сообществ состоялся открытый фестиваль «Городская околица», который организовали педагоги, родители и обучающиеся школы №6. Это мероприятие стало настоящим праздником для жителей микрорайона — яркое, веселое и насыщенное различными активностями.

Герои Великой Победы

Насыщенным был этот год и для сферы культуры Великих Лук. Он запомнится жителям и гостям города крупными юбилейными событиями, масштабными проектами по модернизации инфраструктуры и богатой палитрой мероприятий.

«Деятельность была сконцентрирована вокруг ключевых тем: 80-летия Великой Победы, Года защитника Отечества, 95-летия Воздушно-десантных войск, а также развития туризма. Вся деятельность была направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, модернизацию инфраструктуры и обеспечение доступности культурных услуг для всех категорий граждан. Активно и ярко проявили себя учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Массовые мероприятия в течение года посетило несколько десятков тысяч зрителей», - рассказали в комитете культуры администрации Великих Лук.

Тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стала стержневой для всей культурной жизни города, объединив памятные, патриотические и просветительские акции.

В течение года прошли церемонии возложения цветов, митинги и панихиды на Братском кладбище, у Вечного огня, могилы Героя Советского Союза Александра Матросова, памятника-танка и Обелиска Славы. Особенно масштабно прошло празднование 9 Мая, включавшее торжественный Парад, шествие «Бессмертный полк», митинг, фестиваль «Опять весна на белом свете» в «Парке Петровский». Были вручены юбилейные медали ветеранам войны.

В детской художественной школе им.А.А.Большакова был проведен Международный конкурс детского творчества «Правда о войне». Участие в нем приняли 322 юных художника из 22 учебных заведений России и Беларуси. В Краеведческом музее Великих Лук прошли выставки «PRO Наш Символ Победы», «Символ мужества», «Нюрнберг. Начало мира», «Дорогами городов воинской славы». Главным событием стало открытие проекта «Герои Великой Победы» с уникальными экспонатами из Центрального музея Вооруженных Сил РФ.

Еще одно интересное мероприятие - концерт-презентация книги памяти «Воинов ждут незабудки». Это уникальный проект студии поэтического творчества «Чернильница». Книга, включившая в себя авторские стихи юных великолучан, стала победителем Всероссийского литературно-художественного конкурса «Время писать книги — 2024» и была передана на хранение в Российскую книжную палату и Национальную электронную библиотеку.

Заметными событием стали и IV Великолукский открытый конкурс «Салют, Победа!», участие в котором приняли более 300 учащихся и преподавателей из детских школ искусств городов Великие Луки, Торопец и районов Псковской области и концерт «Песни над Ловатью», посвященный 100-летию ветерана войны, композитора, преподавателя школы Леонтия Амелина.

К 80-летию Победы была проведена большая работа по благоустройству воинских захоронений, в том числе, силами ТОС.

Палитра мероприятий

Жители Великих Лук – Города воинской славы относятся к защитникам нашей Родины с большим уважением. Поэтому Год защитника Отечества и 95-летие ВДВ были отмечены масштабным городским праздничным концертом «Честь и доблесть». Центральным событием также стало торжественное открытие 2 августа бюста Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова. В этот же день прошел праздничный концерт на Летней эстраде.

Празднование 859-летия города Великие Луки 23 августа сопровождалось яркой культурной программой. Второй раз в «Парке Петровский» проводился фестиваль «Великолукский ранет», собравший более 20 тысяч зрителей. Кульминацией праздника стал большой гала-концерт на главной сцене с участием звезд российской эстрады.

При поддержке Президентского гранта Российская академия музыки им. Гнесиных реализовала в Великих Луках масштабный проект - «Филармонические концерты на родине М.П. Мусоргского». В рамках проекта прошли мастер-классы, лекции и концерты с участием ведущих педагогов, студентов и творческих коллективов. Также великолучан радовали выступлениями музыканты из разных регионов России.

Состоялись в этом году и мероприятия по модернизации учреждений культуры. В частности, в рамках национального проекта «Семья» была создана модельная библиотека на базе библиотеки-филиал №2 (ул. Ботвина). На ремонт, приобретение и обновление книжного фонда было выделено 8 млн рублей. Торжественное открытие современной модельной библиотеки состоялось 14 августа 2025 года.

На многих объектах сферы культуры были проведены ремонтные работы, обновилось оборудование. Для городской студии звукозаписи «Гамма» был приобретен новый цифровой пульт, что позволит значительно повысить качество озвучивания городских мероприятий.

12 июня 2025 года состоялось знаковое событие – в Великие Луки впервые прибыл круизный туристический поезд из Москвы «Псковские каникулы». Для гостей была организована театрализованная встреча на вокзале и насыщенная экскурсионная программа. Туристы стали участниками программы Воздухоплавания и смогли увидеть взлет аэростатов, который в этом году стартовал из исторической части города – Крепости. Это событие открыло новые перспективы для развития въездного туризма в городе.

Великолукский драматический театр вступил в сезон с 10 новыми актерами. В течение года состоялось восемь премьерных спектаклей, четыре из которых созданы при поддержке партийного проекта»Единой России» «Культура малой Родины». Проведено более 400 мероприятий, из них более 40 – для участников СВО и членов их семей.

«2025 год стал для сферы культуры Великих Лук периодом интенсивного развития и роста. Успешно сочетая масштабную мемориальную работу, связанную с юбилеем Победы, с активной концертной и выставочной деятельностью, город укрепил свой статус одного из культурных центров Псковской области. Реализация национальных проектов, федеральных программ и поддержка местных инициатив позволили не только провести яркие события, но и заложить прочный фундамент для дальнейшей модернизации культурной инфраструктуры, делая ее более комфортной, технологичной и доступной для каждого жителя и гостя города», - подвели итоги года в комитете культуры Великих Лук.

Спортивные победы

Годом побед и новых достижений стал 2025-й для представителей спортивной сферы. Ежегодно на территории Великих Лук проводится большое количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий, также великолучане достойно представляют город на выездных соревнованиях.

И 2025 год не является исключением. Более 100 участников из 25 регионов России собрали в январе в Великих Луках Всероссийские соревнования по самбо, посвященные подвигу Героя Советского союза Александра Матросова и 55-летию Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. На протяжении двух дней сильнейшие соперники боролись за лидерство в своих весовых категориях. Лучшие получили не только золотые медали и кубки, но и звания мастеров спорта по самбо.

22 февраля состоялся открытый межрегиональный Кубок по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный 82-й годовщине подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Смоленска, Петрозаводска, Сычевки, Пскова, Великих Лук.

В марте в Великих Луках прошел ежегодный фестиваль единоборств, посвящённый памяти десантников легендарной шестой роты. В соревнованиях приняло участие 600 спортсменов из городов Великие Луки, Торопец, Смоленск, Великий Новгород, Петрозаводск, Псков, Невель, Локня, Новополоцк.

16-17 мая состоялись региональные соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати», посвящённые Году защитника Отечества. В них приняли участие более 200 спортсменов из разных городов. А 25-29 мая прошли Всероссийские соревнования памяти заслуженного мастера спорта Александра Зиновьева, чемпионат и первенство Псковской области по велосипедному спорту.

С 19 по 22 мая в подмосковном Наро-Фоминске прошло первенство России по кикбоксингу в ринговых дисциплинах среди юношей и юниоров. В соревнованиях участвовали 1500 спортсменов из 74 регионов страны. «Несмотря на огромную конкуренцию, наши спортсмены заняли места на пьедестале. Никита Кунгурцев - 3-е место, Руслан Шаров - 3-е место, Владимир Финочко - 3-е место»,- рассказали в комитете.

31 мая Великие Луки стали частью празднования в нашей стране Всемирного дня велосипедиста. Состоялись заезды на 10 км для профессионалов и любителей. Общее число участников в мероприятии составило 250 человек. А с 18 по 23 июля в Ижевске прошел чемпионат России по спорту глухих «велосипедный спорт – шоссе», где спортсмен из Великих Лук, заслуженный мастер спорта России Иван Макаров в гонке - критериум занял первое место и получил право на участие в ХХV Сурдлимпийских играх в Японии.

Великолучане Милана Мурзина и Илья Силаев в составе сборной России взяли два «золота» на Кубке Европы по стрельбе из лука, который прошёл в Словении с 26 июля по 2 августа.

Впервые в этом году в Великих Луках прошел спортивный фестиваль для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль стал не только спортивным событием, но и важной площадкой для социальной адаптации и возвращения бойцов к активной жизни. Участие в нем приняли около 100 спортсменов из разных районов Псковской области.

Жители Великих Лук активно сдают нормы ГТО. За 10 месяцев Центр тестирования города принял нормативы у 2020 великолучан.

Отметим также, что в городе приводятся в порядок спортивные объекты, обеспечиваются условия для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Значительное внимание уделялось проблемам социализации инвалидов посредством физической культуры. В тесном сотрудничестве с Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями были организованы и проведены физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества и в рамках празднования Международного женского Дня 8 марта. Спорткомитет организовал и провёл турнир по шашкам среди инвалидов по слуху и городскую спартакиаду среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по адаптивным видам спорта «Такие же, как все…»», - сообщили в комитете.

В планах на 2026 год - проведение в январе-феврале чемпионата России по стрельбе из лука, а также юбилейной XXX Международной встречи воздухоплавателей. Также на будущий год запланировано строительство новой воркаут-площадки на острове Дятлинка.

Выше перечислены далеко не все достижения, которыми могут гордиться великолучане в 2025 году. В следующей публикации мы расскажем о том, что сделано в области благоустройства, развития коммунальной сферы и жилищного строительства. Но можно сказать одно: активно работая и достигая успехов в разных сферах, жители города вносят свой вклад в развитие Великих Лук.

По материалам пресс-службы администрации города Великие Луки