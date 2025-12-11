В Великих Луках наградили победителей конкурсов «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучший подъезд»

В Великолукском доме культуры состоялась ежегодная итоговая встреча общественных советников главы города. Традиционный формат встречи позволил не только подвести итоги уходящего года, но и обсудить планы развития города, обозначить проблемные точки и обсудить предложения, которые формируются на основе реальных запросов жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото здесь и далее: Александр Воробьев
В зале собрались активные и неравнодушные жители, представители городской власти, руководители предприятий, коммунальных служб, депутаты и специалисты профильных комитетов и управлений администрации Великих Лук.
С приветственным словом к участникам обратился глава города Великие Луки Николай Козловский. Он подчеркнул важность института общественных советников – структуры, которая на протяжении многих лет выступает связующим звеном между властью и жителями:
В ходе выступления Николай Козловский остановился на основных направлениях социально-экономического развития города:
Глава города также подробно рассказал о развитии городской инфраструктуры: ремонте и строительстве дорог, обновлении тротуаров, реализации программ благоустройства дворов и общественных пространств, развитии спортивных объектов и массового спорта, проведении крупных культурных мероприятий и развитии сферы образования.
Отдельным блоком прозвучала тема поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции и их семей: город регулярно организует сборы необходимых в зоне СВО грузов, мероприятия и адресную поддержку для семей участников специальной военной операции.
Далее с подробным докладом о бюджете и финансировании городских программ выступила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева, которая представила проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Она подчеркнула, что бюджет сохраняет социальную направленность и отдельно отметила стабильный рост доходной части:
Доклад содержал детализированное объяснение структуры бюджета, что позволило участникам лучше понять механизм распределения средств и перспективы финансирования городских программ.
Николай Козловский лично поздравил активистов и подчеркнул вклад каждого в формирование комфортной городской среды, наградив победителей благодарственными письмами.
Важной частью встречи стало обсуждение вопросов, которые общественные советники аккумулируют в ходе непосредственного общения с жителями. Темы, поднятые участниками, касались:
Также прозвучали предложения по улучшению работы управляющих компаний.
На каждый вопрос были даны разъяснения представителями профильных ведомств, а предложения взяты в дальнейшую проработку. В завершение встречи глава города подчеркнул значимость атмосферы сотрудничества, которая складывается между городскими службами и активными жителями:
Также Николай Козловский поздравил участников с наступающим новым 2026 годом, пожелав здоровья, процветания и новых успехов в совместной работе.