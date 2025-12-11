Псковcкая обл.
Общество

В Великих Луках наградили победителей конкурсов «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучший подъезд»

12.12.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

В Великолукском доме культуры состоялась ежегодная итоговая встреча общественных советников главы города. Традиционный формат встречи позволил не только подвести итоги уходящего года, но и обсудить планы развития города, обозначить проблемные точки и обсудить предложения, которые формируются на основе реальных запросов жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации. 

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

В зале собрались активные и неравнодушные жители, представители городской власти, руководители предприятий, коммунальных служб, депутаты и специалисты профильных комитетов и управлений администрации Великих Лук.

С приветственным словом к участникам обратился глава города Великие Луки Николай Козловский. Он подчеркнул важность института общественных советников – структуры, которая на протяжении многих лет выступает связующим звеном между властью и жителями:

«В конце года принято подводить итоги, и мы делаем это вместе. Хочу искренне поблагодарить вас за активность, за участие в жизни своих домов и дворов, неравнодушие к судьбе Великих Лук. Благодаря институту общественных советников, вашей энергии и опыту реализовано более полутора тысяч конкретных наказов жителей – и это реальный вклад в улучшение городской среды».

В ходе выступления Николай Козловский остановился на основных направлениях социально-экономического развития города:

  • Индекс промышленного производства за десять месяцев 2025 года вырос более чем на 21%;
  • Объемы производства в обрабатывающей промышленности увеличились на 12,6%;
  • Оборот крупных и средних предприятий вырос на 12,3%;
  • Введено в эксплуатацию 100 жилых домов, включая многоквартирные дома, в которых в общей сложности 135 квартир;
  • Средняя заработная плата выросла более чем на 21% и достигла 73 564 рубля.

Глава города также подробно рассказал о развитии городской инфраструктуры: ремонте и строительстве дорог, обновлении тротуаров, реализации программ благоустройства дворов и общественных пространств, развитии спортивных объектов и массового спорта, проведении крупных культурных мероприятий и развитии сферы образования.

Отдельным блоком прозвучала тема поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции и их семей: город регулярно организует сборы необходимых в зоне СВО грузов, мероприятия и адресную поддержку для семей участников специальной военной операции.

Далее с подробным докладом о бюджете и финансировании городских программ выступила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева, которая представила проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Она подчеркнула, что бюджет сохраняет социальную направленность и отдельно отметила стабильный рост доходной части:

  • Налоговые поступления растут ежегодно примерно на 10%;
  • Значительная часть доходов формируется благодаря межбюджетным трансфертам;
  • Более 60% расходов направляется в социальную сферу – образование, культуру, спорт, социальную поддержку;
  • Финансирование дорожного хозяйства осуществляется из средств муниципального дорожного фонда, которые идут на ремонт, содержание, зимнюю уборку, реконструкцию уличной дорожной сети;
  • Важно развитие инициативного бюджетирования, которое даёт возможность финансировать проекты по предложениям жителей, при участии бизнеса и ТОС.

Доклад содержал детализированное объяснение структуры бюджета, что позволило участникам лучше понять механизм распределения средств и перспективы финансирования городских программ.

По традиции, итоговая встреча включала церемонию награждения победителей городских конкурсов «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучший подъезд».

Николай Козловский лично поздравил активистов и подчеркнул вклад каждого в формирование комфортной городской среды, наградив победителей благодарственными письмами.

Важной частью встречи стало обсуждение вопросов, которые общественные советники аккумулируют в ходе непосредственного общения с жителями. Темы, поднятые участниками, касались:

  • состояния и модернизации котельных;
  • освещения улиц, набережных и мостов;
  • состояния дорог частного сектора и графика работы грейдеров;
  • благоустройства общественных зон;
  • развития пешеходных маршрутов и скверов;
  • вопроса возрождения городского аэропорта;
  • развития культурных и спортивных проектов в микрорайонах.

Также прозвучали предложения по улучшению работы управляющих компаний.

 

На каждый вопрос были даны разъяснения представителями профильных ведомств, а предложения взяты в дальнейшую проработку. В завершение встречи глава города подчеркнул значимость атмосферы сотрудничества, которая складывается между городскими службами и активными жителями:

«Когда у человека хорошее настроение, в том числе от того, что он живет в комфортных условиях, – это влияет на его трудовой настрой. Рабочему хорошее настроение повышает желание трудиться с большей отдачей, инженеру помогает с творческим подходом подойти к поиску нестандартных решений поставленной перед ним задачи. И по итогу – все это работает на благо города, все это – вклад в общее дело. Каждый из вас работает на благо города, на развитие его экономики и повышение качества жизни. И за это я хочу вас искренне поблагодарить».

Также Николай Козловский поздравил участников с наступающим новым 2026 годом, пожелав здоровья, процветания и новых успехов в совместной работе.

Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
