 
Общество

Юные псковские исследователи представят регион в Москве с 17-ю проектами

0

Псковскую область на международном форуме «Шаг в будущее» в Москве представят 18 школьников — авторы 17 научно‑исследовательских проектов, отобранных по итогам XXXI научно‑практической конференции обучающихся, сообщили Псковской Ленты Новостей в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

Фото: Центр развития одаренных детей и юношества ГАОУ ДО «Лидер»

Форум продлится до 27 февраля. В 2025 году 22 школьника представляли Псковскую область в Москве и привезли внушительный список наград: медаль, стипендии, дипломы, публикации и особый научный значок. 

Главные организаторы форума – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество. Форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий.

Напомним, ученик островской гимназии Кирилл Сула получил научную стипендию имени К. С. Колесникова на этом международном форуме.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026