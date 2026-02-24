Юные псковские исследователи представят регион в Москве с 17-ю проектами

Псковскую область на международном форуме «Шаг в будущее» в Москве представят 18 школьников — авторы 17 научно‑исследовательских проектов, отобранных по итогам XXXI научно‑практической конференции обучающихся, сообщили Псковской Ленты Новостей в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

Фото: Центр развития одаренных детей и юношества ГАОУ ДО «Лидер»

Форум продлится до 27 февраля. В 2025 году 22 школьника представляли Псковскую область в Москве и привезли внушительный список наград: медаль, стипендии, дипломы, публикации и особый научный значок.

Главные организаторы форума – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество. Форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий.

Напомним, ученик островской гимназии Кирилл Сула получил научную стипендию имени К. С. Колесникова на этом международном форуме.