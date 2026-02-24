 
Общество

Суд обязал администрацию Себежского округа возместить почти 1,8 млн рублей за вред почвам от свалки

Суд удовлетворил требования Северо‑Западного межрегионального управления Росприроднадзора и взыскал с администрации Себежского муниципального округа 1 780 919 рублей 52 копейки в счёт возмещения вреда, причинённого почвам. Речь идёт о несанкционированной свалке вблизи себежской деревни Осыно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

В ходе проверки инспекторы обнаружили свалку площадью 149 кв. м, где размещался строительный мусор. Лабораторные исследования подтвердили: в почве зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми показателями. При этом лицо, непосредственно организовавшее свалку, установить не удалось.

Суд руководствовался методикой исчисления размера вреда почвам, утверждённой Минприроды России. В решении подчёркивается: если виновник загрязнения не выявлен, ответственность несёт собственник земельного участка или уполномоченный орган публичной власти. Именно их бездействие — невыполнение обязанностей по ликвидации свалки — привело к экологическому ущербу.

Судебная позиция опирается на разъяснение Верховного Суда РФ (определение от 24.04.2025 № 309‑ЭС24‑22782). В нём указано: отказ в возмещении вреда при бездействии госорганов не только поощряет безнаказанность нарушителей, но и снижает мотивацию властей к поиску виновных.

Решением от 20 февраля суд удовлетворил требования управления. 

