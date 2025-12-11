Общество

Директор музея-заповедника «Изборск» поздравила исторический факультет ПсковГУ с 80-летием

От всего коллектива музея-заповедника «Изборск» директор Наталия Дубровская поздравила Псковский государственный университет с 80-летним юбилеем исторического факультета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

В своём поздравительном обращении Наталия Дубровская подчеркнула значимость работы факультета для региона и страны.

«Ваш факультет — настоящая кузница кадров для псковской науки, культуры и образования. Среди ваших выпускников — учителя, музейные сотрудники, учёные‑историки, археологи, краеведы, экскурсоводы — все те, кто ежедневно отдаёт свои знания и талант на благо Псковской земли. Благодаря вашей работе сохраняется историческая память, воспитываются новые поколения исследователей и неравнодушных к прошлому людей», - отметила директор.

Руководитель музея‑заповедника особо отметила плодотворное взаимодействие с факультетом и вклад выпускников в сохранение культурного наследия:

«Государственный музей‑заповедник "Изборск“ всегда открыт для сотрудничества и вдохновения. Особенно ценно для нас, что многие выпускники факультета связали свою судьбу с изучением и сохранением наследия Изборска и Пскова. Для нас вы — важнейшие партнёры и единомышленники. Вместе мы делаем одно дело: сохраняем бесценное наследие отечественной истории и культуры, исследуем, рассказываем, воспитываем новые поколения в духе патриотизма и любви к Родине!»

В завершение Наталия Дубровская адресовала факультету тёплые пожелания: «Желаем факультету дальнейшего процветания, ярких научных открытий и талантливых студентов! Крепкого здоровья, благополучия, добра! Гордимся сотрудничеством и всегда рады видеть вас в Изборске!»