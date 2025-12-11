Общество

Скончался художник и поэт Геннадий Устюгов

Классик ленинградского искусства, художник и поэт Геннадий Устюгов скончался в возрасте 88 лет, сообщил в своем Telegram-канале фотограф-художник Эрмитажа Юрий Молодковец.

Фото : Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

«Умер Геннадий Афанасьевич Устюгов. 18.03.1937 - 12.12.2025. Царствие Небесное», - говорится в сообщении.

Устюгов родился в городе Токмак в 1937 году. В 1974 году он стал участником выставки художников-нонконформистов в ДК имени Газа. Его картины хранятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея и частных коллекциях по всему миру, пишет РИА Новости.