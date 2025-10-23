15 самовольно размещенных рекламных конструкций выявили в Пскове

«Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов

Обновился график вывоза ТКО на улице Досягаева в псковской деревне Борисовичи

Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году

Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП

Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис»

Председатель, вице-спикер и депутат Собрания примут псковичей на этой неделе

900 евро и 1000 долларов отдали мошенникам жители Псковской области

«Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов?

Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове