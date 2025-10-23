15 самовольно размещенных рекламных конструкций выявили в Пскове

В ходе рейдовых мероприятий в городе Пскове выявили 15 самовольно размещенных информационных конструкций, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.
Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова
Информационные конструкции выявили на улице Труда, Рижском проспекте, проспекте Энтузиастов и улице Леона Поземского. Владельцам выдали предупреждения.
«В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова "Служба благоустройства города" на основании постановлений администрации города Пскова», - сообщили в контрольном управлении.