Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают инициативу о 13-й зарплате для медиков и педагогов

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ заявило о полной поддержке инициативы о введении 13‑й зарплаты для медиков и педагогов. По мнению председатель СОЦПРОФ Сергея Вострецова, такая мера способна укрепить кадровый потенциал отрасли, повысить престиж профессий и усилить социальную защищённость тех, кто ежедневно спасает жизни и воспитывает будущее страны, сообщил председатель в своем Telegram-канале.

Условия получения выплаты предлагаются максимально простыми: добросовестное выполнение трудовых обязанностей в течение года и отсутствие дисциплинарных взысканий. Финансирование предполагается полностью за счёт федерального и региональных бюджетов.

Председатель профсоюза назвал эту меру «давно назревшей» и подчеркнул её принципиальную важность для социальной стабильности страны.

«Мы полностью поддерживаем инициативу о введении 13-й зарплаты для медиков и педагогов и считаем её давно назревшей. Эти люди – основа социальной стабильности государства. Врачи буквально вытаскивают людей с того света, учителя формируют личность и дают знания миллионам детей, часто в условиях хронического недофинансирования и перегрузок. При этом их реальные доходы за последние годы существенно отстали от инфляции и роста цен на жильё, коммуналку, продукты.13-я зарплата – это не "подарок" и не "премия по настроению руководства", а именно гарантированная ежегодная выплата, которая должна быть прописана в Трудовом кодексе и федеральном законодательстве. Только так мы сможем остановить массовый отток квалифицированных кадров из медицины и образования в коммерческий сектор. Более того, мы в СОЦПРОФ настаиваем, чтобы действие этой нормы распространилось не только на врачей и учителей, но и на младший и средний медицинский персонал, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, социальных работников – всех, кто работает в бюджетной сфере и непосредственно связан с человеком. Государство обязано наконец-то перейти от деклараций о "человеческом капитале" к реальным шагам по достойной оплате труда тех, от кого этот капитал напрямую зависит», - отметил Сергей Вострецов.

Эксперты СОЦПРОФ отмечают, что введение 13-й зарплаты потребует дополнительных расходов бюджета, однако эти затраты, по их мнению, окупятся за счёт снижения текучести кадров, повышения качества медицинской помощи и образования, а также роста налоговых поступлений от более мотивированных и стабильных работников. Медики и педагоги России ждут не просто слов благодарности, а конкретных денег в конце года. Время 13-й зарплаты, похоже, действительно пришло.