Общество

Псковичам напомнили о бесплатной и анонимной психологической поддержке по Детскому телефону доверия

14.12.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в России работает единый общероссийский номер Детского телефона доверия: 8-800-2000-122, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте России со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается квалифицированными специалистами.

Как отметили сотрудники полиции, конфиденциальность и бесплатность — основные принципы работы Детского телефона доверия. Цель такой помощи — профилактика семейного неблагополучия, стрессовых и депрессивных настроений детей и подростков, защита прав детей, укрепление семьи. Еще больше информации о работе Детского телефона доверии можно узнать на официальном сайте.

«Детский телефон доверия работает ради того, чтобы дети, их родители и все неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога», - отметили специалисты.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
