Общество

Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году

Wildberries планирует в 2026 году запустить собственный сервис такси в России. Компания уже завершила разработку отдельного приложения для пользователей, а также до конца текущего года ведет набор водителей в рамках партнерской курьерской программы, рассказали четыре источника, знакомые с планами организации.

Представитель Wildberries сообщил, что компания уже тестирует собственный сервис в Белоруссии и Узбекистане, отказавшись от других комментариев.

Выход на рынок такси вписывается в стратегию Wildberries по развитию экосистемного бизнеса, стремящегося конкурировать с крупными технологическими игроками, включая «Яндекс», отмечает источник, знакомый с планами маркетплейса.

«Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах — Белоруссии и Узбекистане», — сказали в пресс-службе Wildberries&Russ.

Рынок такси в России сегодня фактически монополизирован, подчеркивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По данным столичного дептранса, в Москве 96% заказов приходится на приложение «Яндекс Go», пишут «Известия».

ФАС ранее указывала на доминирующее положение «Яндекс Такси». В 2023–2024 годах служба направляла компании ряд замечаний, включая претензии к тарифообразованию и блокировке водителей и пассажиров. В «Яндексе» от комментариев отказались.

По данным BusinesStat, в 2024 году увеличение рынка такси составило лишь 2% против 7,6% годом ранее. Доступность услуг снижается: средняя стоимость проезда в расчете на 1 км в январе–октябре 2025 года выросла на 10% по стране и на 20% в Москве, следует из данных Росстата.

Дополнительные сложности создают кадровый дефицит, рост стоимости топлива и обслуживания машин, а также вступающее в силу в 2026 году требование о локализации автомобилей такси.