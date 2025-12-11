Общество

Лицеистка из Пскова победила во всероссийском конкурсе «Идеи будущего»

Ученица Псковского гуманитарного лицея Софья Мартынова одержала победу во всероссийском интернет-конкурсе научно-технологических проектов «Идеи будущего», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

Девушка представила исследование на тему «Аккумуляция ионов тяжелых металлов и мышьяка высшими базидиальными грибами Псковской области». Работа выполнена под научным руководством Елены Павловой, доцента кафедры химии и естественно‑научного образования ПсковГУ.

Проект был представлен на электронной выставке видео-презентаций, где его оценили ведущие учёные и специалисты. В направлении «Проблемы окружающей среды» участвовало 20 проектов. По итогам конкурса Софья стала обладателем диплома I степени.