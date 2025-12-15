В медицинских учреждениях Псковской области ввели масочный режим в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Министерство главным врачам государственных медицинских организаций поручило:
- Разделить потоки - в поликлиниках выделить кабинеты с отдельным входом для приема пациентов с симптомами гриппа;
- Временно ввести в медицинских организациях масочный режим;
- Временно отменить в стационарах посещение больных родственниками и знакомыми;
- Временно приостановить практику партнерских родов в Перинатальном центре на период высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом;
- Обеспечить медицинское наблюдение и своевременную госпитализацию больных гриппом и ОРВИ.
