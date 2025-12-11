Общество

Партнёрские роды временно запретили в Пскове

Программа партнёрских родов в Пскове временно приостановлена. Псковский перинатальный центр ввел ограничительные меры в связи с повышенной заболеваемостью, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Решение принято в соответствии с приказом министерства здравоохранения Псковской области о запрете на партнёрские роды и посещение пациентов. Временные ограничительные меры ввели в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки и значительным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в регионе, в целях обеспечения максимальной безопасности здоровья пациенток и новорождённых.

«С 11 декабря 2025 года программа партнёрских родов временно приостановлена. Также временно запрещено посещение родственниками сервисных палат. Данная мера является вынужденной и направлена на минимизацию рисков заноса и распространения инфекции в условиях стационара. Приоритетом центра остаётся благополучие матери и ребёнка», - сообщили в перинатальном центре.

Отмечается, что ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая ситуация. О возобновлении программы будет сообщено дополнительно.

«Благодарим вас за понимание, сознательность и доверие в этот непростой период. Просим отнестись с ответственностью к мерам, которые позволят нам всем сохранить здоровье. Берегите себя и своих близких», - добавили в перинатальном центре.

Напомним, с 1 по 7 декабря в Псковской области зарегистрировано 4 446 случаев ОРВИ и шесть случаев гриппа.