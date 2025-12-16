Общество

Губернатор обсудил с медиками расширение мер поддержки работников здравоохранения

В Псковской области планируется расширить комплекс региональных мер поддержки медицинских работников. Губернатор Михаил Ведерников на встрече с сотрудниками учреждений здравоохранения региона поддержал ряд инициатив. Рабочее совещание с представителями медицинского сообщества прошло в понедельник, 15 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что вместе с депутатами Псковского областного Собрания правительство региона приняло большую областную программу поддержки медицинских работников, которая включает различные меры: от выплат студентам до «подъемных» и помощи с жильем. В прошлом году мерами было охвачено порядка 1,3 тысячи человек, в этом — уже свыше 1,5 тысячи человек.

«Благодаря этому нам удается удерживать положительную тенденцию в части сокращения дефицита медицинских кадров. Тема очень чувствительная, важная и непростая. Нам нужно всегда держать руку на пульсе и поддерживать программу в актуальном состоянии», — подчеркнул губернатор.

В ходе общения главы региона с медицинскими специалистами рассмотрены сразу несколько направлений, по которым планируется усилить поддержку.

Так, в 2026 году планируется увеличить число приобретаемого служебного жилья для медиков. Отдельное внимание будет уделено молодым специалистам и участникам программы «Земский доктор».

Своим личным опытом, насколько решение жилищного вопроса значимо для медиков, рассказали руководители и специалисты учреждений здравоохранения региона. В частности, о своем пути в профессии и поддержке региона рассказал участковый врач-терапевт филиала «Дедовичский» Порховской межрайонной больницы Павел Лукин.

«Я трудоустроился в участковую службу в 2022 году и получил полный комплекс мер социальной поддержки. Среди них — выплата по федеральной программе "Земский доктор", региональная доплата и "подъемные“. Самое главное — мне предоставлена в пользование служебная двухкомнатная квартира. Комплекс мер стимулирует приезжать работать в сельскую местность. Ни разу не пожалел о своем решении», — отметил специалист и поблагодарил губернатора за помощь.

Региональные власти также планируют расширить категорию получателей компенсационных выплат за коммерческий наем жилых помещений. Эта мера поддержки станет доступна для провизоров, трудоустроенных в государственные медицинские учреждения, и специалистов паллиативной службы. Также для провизоров планируют ввести единовременную денежную выплату. Для врачей и сотрудников среднего медицинского персонала паллиативной службы выплаты будут увеличены.

Врио министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина отметила, что специалистов данных сфер довольно сложно привлечь на работу, они особенно нуждаются в поддержке.

Кроме того, в следующем году сохранится единовременная денежная выплата медицинским работникам дефицитных специальностей.

«Благодаря этой мере в этом году штат Псковской областной инфекционной клинической больницы пополнился тремя молодыми врачами. Всего в учреждение в этом году трудоустроились 18 специалистов», — отметила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

В правительстве добавили, что для потенциальных получателей данной меры поддержки на 5 лет будет увеличен предельный возраст медицинских специалистов.

«Мы рады трудоустройству не только молодых специалистов, но и медиков старой школы. Учитывая срок отработки, увеличение возраста получателей данной меры поддержки на 5 лет будет оптимальным», — выступил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Спикер областного парламента Александр Котов в свою очередь отметил своевременность принимаемых мер поддержки медицинских работников региона и предложил из года в год наращивать объем помощи.

В рамках мероприятия состоялось вручение ключей от служебного жилья пяти медицинским работникам Псковской области. Михаил Ведерников поздравил медиков с новым жильем, пожелал профессиональных успехов и благодарных пациентов.