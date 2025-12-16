Губернатор обсудил с медиками расширение мер поддержки работников здравоохранения

В Псковской области планируется расширить комплекс региональных мер поддержки медицинских работников. Губернатор Михаил Ведерников на встрече с сотрудниками учреждений здравоохранения региона поддержал ряд инициатив. Рабочее совещание с представителями медицинского сообщества прошло в понедельник, 15 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Фото: правительство Псковской области
Михаил Ведерников напомнил, что вместе с депутатами Псковского областного Собрания правительство региона приняло большую областную программу поддержки медицинских работников, которая включает различные меры: от выплат студентам до «подъемных» и помощи с жильем. В прошлом году мерами было охвачено порядка 1,3 тысячи человек, в этом — уже свыше 1,5 тысячи человек.
В ходе общения главы региона с медицинскими специалистами рассмотрены сразу несколько направлений, по которым планируется усилить поддержку.
Так, в 2026 году планируется увеличить число приобретаемого служебного жилья для медиков. Отдельное внимание будет уделено молодым специалистам и участникам программы «Земский доктор».
Своим личным опытом, насколько решение жилищного вопроса значимо для медиков, рассказали руководители и специалисты учреждений здравоохранения региона. В частности, о своем пути в профессии и поддержке региона рассказал участковый врач-терапевт филиала «Дедовичский» Порховской межрайонной больницы Павел Лукин.
Региональные власти также планируют расширить категорию получателей компенсационных выплат за коммерческий наем жилых помещений. Эта мера поддержки станет доступна для провизоров, трудоустроенных в государственные медицинские учреждения, и специалистов паллиативной службы. Также для провизоров планируют ввести единовременную денежную выплату. Для врачей и сотрудников среднего медицинского персонала паллиативной службы выплаты будут увеличены.
Врио министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина отметила, что специалистов данных сфер довольно сложно привлечь на работу, они особенно нуждаются в поддержке.
Кроме того, в следующем году сохранится единовременная денежная выплата медицинским работникам дефицитных специальностей.
В правительстве добавили, что для потенциальных получателей данной меры поддержки на 5 лет будет увеличен предельный возраст медицинских специалистов.
Спикер областного парламента Александр Котов в свою очередь отметил своевременность принимаемых мер поддержки медицинских работников региона и предложил из года в год наращивать объем помощи.
В рамках мероприятия состоялось вручение ключей от служебного жилья пяти медицинским работникам Псковской области. Михаил Ведерников поздравил медиков с новым жильем, пожелал профессиональных успехов и благодарных пациентов.