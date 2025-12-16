Общество

Иван Белугин: ТОС — это наша опора

В Локнянском муниципальном округе активно развивается институт территориального общественного самоуправления (ТОС): если в 2023 году действовало 15 ТОСов, то к 2025‑му их число выросло до 38 — и администрация планирует довести показатель до 40. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) сообщил глава округа Иван Белугин.

«Я считаю, что ТОС — это наша опора, — подчеркнул спикер. — Мы будем продолжать развивать это направление: встречаться с жителями, говорить о том, что нам нужно, и поддерживать это».

По словам Ивана Белугина, рост числа ТОС сопровождался и увеличением финансирования инициатив. За 2025 год в округ удалось привлечь 13 миллионов рублей. Из них 5 миллионов направлены на крупные проекты — строительство стадиона и центра дополнительного образования, а оставшиеся 8 миллионов пошли на реализацию небольших идей ТОС.

Глава округа особо отметил принцип совместной работы администрации и жителей: «Люди чувствуют, что это инструмент работает, что он отвечает их запросам. Это командная работа: мы не просто просим написать и отправить проект, а сопровождаем каждый из них».

В ближайшее время в округе пройдёт заседание муниципального совета ТОС. «На этой неделе мы подведём итоги 2025 года, обсудим планы на 2026 год — у кого какие идеи, заявки. И мы будем поддерживать», — резюмировал Иван Белугин.