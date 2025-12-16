Общество

Псковский музей приглашает на работу видеографа и фотографа

Псковский музей-заповедник приглашает на работу видеографа и фотографа в пресс-службу, сообщили Псковской Ленте Новостей представители музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

В обязанности сотрудника будет входить фото- и видеосъемка:

Осуществление съёмки мероприятий, продукции, интерьеров и других объектов в соответствии с задачами и стратегией отдела и музея в целом.

Обработка и монтаж:

Выполнение обработки, цветокоррекции и монтажа фото- и видеоматериалов с учётом технических параметров для публикаций в социальных сетях, на сайте и для печати.

Также в обязанности входит создание контента, а именно разработка различных форматов визуального контента – фотографии, видеоролики, анимации, инфографика и прочее для аккаунтов организации.

Обязательно также участие в обсуждении креативных концепций, предложение идей для улучшения видеоматериалов и визуального оформления контента с учётом особенностей целевой аудитории и стратегии продвижения; консультирование сотрудников отдела по техническим и творческим вопросам съемки.

При осуществлении видеомонтажа будет необходимым выполнение как линейного, так и нелинейного монтажа видеоматериалов, включая нарезку, склейку, коррекцию цвета и звука. А также работа с анимацией: использование программного обеспечения для создания анимационных изображений, работа со звуком: добавление и редактирование звукового сопровождения или музыки.

Требования:

Опыт работы в области фото- и видеосъемки, с искусственным интеллектом, уверенное владение современными инструментами для обработки визуального контента.

Креативное мышление, инициативность и умение работать в команде.

Высокая ответственность, внимательность к деталям и соблюдение установленных сроков и графиков.

Высокая насмотренность, знание современных трендов фото- и видеосъемки.

Предлагается работа в крупном федеральном культурном учреждении с интересными и разнообразными проектами. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ, конкурентная заработная плата. Возможности для профессионального и творческого роста, участие в разработке и реализации креативных проектов. Дружный коллектив и комфортные условия труда. График 5/2, скользящий, зарплата при собеседовании.

Резюме и примеры фото- и видеоработ высылать на электронную почту: press@pskovmuseum.ru.