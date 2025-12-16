Общество

Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов. Инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей финуслуг и снижение долговой нагрузки россиян.

С 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам снизится со 130 до 100 процентов годовых.

«Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга», — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так, с 1 октября 2026-го одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027-го — только один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.

Также при получении нового займа начнет действовать период охлаждения в три дня после погашения старого.

Максимальная сумма займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям, вырастет с пяти до 15 миллионов рублей.

Как говорится в пояснительной записке, это объясняется потребностью рынка МФО, а также необходимостью пересмотреть нынешний лимит, который не менялся с 2018 года, расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать доступное финансирование, пишет РИА Новости.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.