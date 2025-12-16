Государственные и региональные награды вручил губернатор жителям Псковской области

Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, а также паспортов Российской Федерации состоялась в актовом зале здания правительства Псковской области 16 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Константин Красильников / ПЛН
В своей приветственной речи губернатор Михаил Ведерников отметил значимость вклада каждого гражданина в развитие страны и региона. Он подчеркнул: «Те, кто первым встает на защиту Родины, защищает вашу безопасность и на передовой, и в тылу.; те, кто укрепляет страну изнутри, обеспечивают законность, правопорядок; кто сохраняет историческую память, формирует наше будущее и воспитывает молодое поколение; те, кто сохраняет здоровье людей, вдохновляет, охраняет природу и обеспечивает порядок в самых отдаленных населенных пунктах нашей области в военной форме, в рабочем классе, в кабинете, в операционной и в классе, каждый из вас своим трудом укрепляет нашу отечественность. Особое место в этом ряду занимают наши школьники, наши студенты, новое яркое поколение, которое уже очень скоро будет строить и защищать наш город. Вы все служите примером для многих друзей, знакомых, родных, земляков, которые видят ваши достижения и гордятся. Спасибо за ваш труд, за вашу службу. С удовольствием вручу государственные, ведомственные, региональные награды и звания, ну и по традиции, конечно, паспорта новым гражданам нашей страны».
На уровне Псковской области отметили заслуги нескольких граждан. Галина Березина и Дмитрий Сидоров получили почетную грамоту губернатора Псковской области за свои достижения. Наталья Дмитриева была удостоена звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», в то время как Алексей Никитин стал «Заслуженным работником физической культуры и спорта Псковской области».
Галина Гурьянова была награждена званием «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области», а Василий Антонов — званием «Заслуженный пожарный Псковской области». Игорь Сопов и Дмитрий Шахов получили звание «Заслуженный юрист Псковской области».
Кроме того, в рамках мероприятия паспорта гражданина Российской Федерации вручили Полине Болбышевой, Алисе Остапенко и Антону Ушакову.