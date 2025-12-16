Псковcкая обл.
Общество

Государственные и региональные награды вручил губернатор жителям Псковской области

17.12.2025 10:55|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, а также паспортов Российской Федерации состоялась в актовом зале здания правительства Псковской области 16 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.​ 

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В своей приветственной речи губернатор Михаил Ведерников отметил значимость вклада каждого гражданина в развитие страны и региона. Он подчеркнул: «Те, кто первым встает на защиту Родины, защищает вашу безопасность и на передовой, и в тылу.; те, кто укрепляет страну изнутри, обеспечивают законность, правопорядок; кто сохраняет историческую память, формирует наше будущее и воспитывает молодое поколение; те, кто сохраняет здоровье людей, вдохновляет, охраняет природу и обеспечивает порядок в самых отдаленных населенных пунктах нашей области в военной форме, в рабочем классе, в кабинете, в операционной и в классе, каждый из вас своим трудом укрепляет нашу отечественность. Особое место в этом ряду занимают наши школьники, наши студенты, новое яркое поколение, которое уже очень скоро будет строить и защищать наш город. Вы все служите примером для многих друзей, знакомых, родных, земляков, которые видят ваши достижения и гордятся. Спасибо за ваш труд, за вашу службу. С удовольствием вручу государственные, ведомственные, региональные награды и звания, ну и по традиции, конечно, паспорта новым гражданам нашей страны».

 
В ходе торжественной церемонии вручили государственные награды Российской Федерации. Среди удостоенных почетных званий оказался Александр Фролов, который был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ангелина Иванова была отмечена званием «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», а Константин Абабков — званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Также звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» вручили Андрею Вороненкову. Благодарность президента Российской Федерации получила Оксана Малышева.
 
 

На уровне Псковской области отметили заслуги нескольких граждан. Галина Березина и Дмитрий Сидоров получили почетную грамоту губернатора Псковской области за свои достижения. Наталья Дмитриева была удостоена звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», в то время как Алексей Никитин стал «Заслуженным работником физической культуры и спорта Псковской области».

Галина Гурьянова была награждена званием «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области», а Василий Антонов — званием «Заслуженный пожарный Псковской области». Игорь Сопов и Дмитрий Шахов получили звание «Заслуженный юрист Псковской области».

 

Кроме того, в рамках мероприятия паспорта гражданина Российской Федерации вручили Полине Болбышевой, Алисе Остапенко и Антону Ушакову.

Источник: Псковская Лента Новостей
