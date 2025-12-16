Общество

В Пскове обвиняемому в незаконном доступе к гостайне избран домашний арест

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установило следствие, в 2023 году обвиняемый, занимая на тот момент должность начальника строительного отдела Псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой», незаконно получил допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Для этого он нарушил требования инструкции о порядке допуска к гостайне, утвержденной постановлением Правительства РФ.

В своих анкетных данных он указал недостоверные сведения. В частности, скрыл информацию о наличии у него самого и у его близких родственников гражданства иностранного государства — Эстонской Республики.

В ходе судебного заседания обвиняемый не стал возражать против ходатайства следователя. Учитывая позицию стороны защиты и характер обвинения, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста. Ограничительная мера будет действовать до 10 февраля следующего года включительно.