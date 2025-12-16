Общество

Минпромторг предложил распространить маркировку на презервативы и филлеры

Минпромторг с 1 июня 2026 года предлагает расширить обязательную маркировку на такие изделия, как презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет также о терапевтической дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, шприцах, инфузионных системах, салфетках, пробирках и медицинских масках. Участники оборота этих видов продукции будут обязаны наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, говорится в документе.

Кроме того, для нескольких видов медицинских изделий, которые уже подпадают под маркировку, министерство предложило добавить коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Это в том числе очистители воздуха, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

В 2024 году Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке новых медизделий — презервативов, шприцев, пробирок, медицинских масок и салфеток, в том числе одноразовых. Эксперимент был назначен на срок с сентября 2024-го по август 2025-го, однако в августе этого года его продлили до февраля 2026-го, пишет РБК.

Министерство предложило снова продлить эксперимент осенью — уже до августа следующего года.