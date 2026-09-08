Приём заявок на выездной молодёжный интенсив «В курсе» стартовал в Пскове

Выездной молодёжный интенсив «В курсе» пройдёт в Гдовском округе на базе загородного лагеря «Радуга» с 1 по 3 октября. Участниками станут студенты вузов и колледжей Пскова в возрасте от 18 до 21 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Программа интенсива включает образовательный, спортивный и социокультурный блоки. В ходе всех дней участники будут соревноваться в командных активностях. Победителей общекомандного зачёта объявят в заключительный день интенсива и наградят грамотами и призами.

Для подачи заявки претендентам необходимо до 25 сентября (включительно) заполнить анкету и приложить на выбор портфолио, эссе на заданную тему или видеовизитку.

Участие бесплатное. Проживание, питание и трансфер до лагеря и обратно предоставляются за счёт организаторов. Количество мест ограничено.

Дополнительную информацию можно получить в сообществе события в социальной сети «ВКонтакте».

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») и Росмолодёжь.Гранты.