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«Гайд-парк»: Депутат Алексей Севастьянов о работе в округе №1 и о поддержке предпринимательства

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов. 

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе в депутатском округе и о поддержке предпринимательства. Какие проблемы в 1-м округе сейчас самые острые, и что удается решать в первую очередь? Что изменилось за 5 лет в Завокзалье и иных территориях депутатского округа Алексея Севастьянова? Какие меры поддержки реально помогают «запустить» инициативы территориальных общественных самоуправлений? Какие личные наблюдения помогают гостю студии в депутатской работе и принятии решений, связанных с поддержкой предпринимательства? Какие «узкие места» в сфере поддержки бизнеса, по мнению Алексея Севастьянова, особенно заметны, и что можно сделать, чтобы их «расшить»? Об этом и не только – в эфире. 

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