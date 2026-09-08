Жителей Псковской области приглашают написать диктант «Россия — дом народов»

Всероссийский диктант «Россия — дом народов» пройдет 8 сентября в онлайн-формате. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который в этом году отмечается впервые, и проводится в рамках Года единства народов России, сообщается на сайте диктанта.

Диктант организует Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в партнерстве с «Рувики», Институтом языкознания РАН и фондом «Тотальный диктант». Главная цель проекта — популяризация многоязычия и знакомство участников с языковым наследием народов России.

В 2026 году текст диктанта посвящен Году единства народов России. В его основу вошли фрагменты произведений выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова, день рождения которого также отмечается 8 сентября. Текст специально для проекта был адаптирован и переведен с аварского языка.

Участники смогут выбрать один из 21 языка диктанта: русского, чеченского, татарского, башкирского, чувашского, якутского, марийского, горномарийского, эрзянского, мокшанского, вепсского, удмуртского, коми, коми-пермяцкого, карельского, тувинского, ингушского, алтайского, бурятского, калмыцкого или хакасского.

Чтобы принять участие, необходимо 8 сентября зайти на сайт проекта, пройти регистрацию и выбрать язык диктанта. После этого участникам предстоит прослушать аудиозапись и самостоятельно ввести текст. Сразу после написания можно будет получить сертификат, а на следующий день — сверить свой результат с эталоном.

Принять участие может любой желающий независимо от возраста, образования, гражданства и уровня владения выбранным языком. Таким образом, диктант дает возможность не только проверить свои знания, но и больше узнать о языковом разнообразии России.

Написать диктант можно на официальном сайте проекта — «Россия — дом народов».