Общество

Социальные выплаты планируют увеличить на 4% в Псковской области

Увеличение социальных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан, обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработан с целью увеличения на 4% с 1 января 2026 года размеров денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан.

Так, например, денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, увеличится до 7 617 рублей (численность получателей — 586 человек), ветеранам труда и бывшим сельским специалистам составит 1 691 рубль (численность получателей — 51 161 человек).

Выплаты девяти находящимся на территории Псковской области Героям Российской Федерации и Героям Советского Союза увеличатся до 10 868 рублей.

Законопроект депутаты поддержали единогласно с учетом поправок.