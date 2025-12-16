Общество

Итоги нацпроектов в сфере здравоохранения подведет Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» сегодня, 17 декабря. Ее темой станут предварительные итоги реализации нацпроектов в сфере здравоохранения на территории Псковской области в 2025 году.

Каков процент исполнения нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в Псковской области на текущий момент? Что в уходящем году сделано по модернизации медицинской инфраструктуры? Благодаря чему удалось добиться ощутимого притока кадров в учреждения здравоохранения региона? Каких специалистов все еще не хватает? Чем может похвастаться Псковская область в плане совершенствования методов профилактики, ранней диагностики и терапии хронических болезней?

На эти и многие другие вопросы ответит министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Начало в 15.00. Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции на RuTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».