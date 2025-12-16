Общество

Проваливших экзамены псковичей зачислят на профподготовку по итогам 8 классов

Изменения в закон «Об образовании в Псковской области» рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принятие закона области предоставит лицам, которые не прошли государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, возможность пройти профессиональное обучение; по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

В период прохождения программы профессионального обучения обучающийся продолжит осваивать программу основного общего образования в установленном законодательством порядке.

Принятие закона области позволит расширить возможности получения профессионального обучения, что будет способствовать получению востребованной профессии большим количеством молодых людей, которые смогут успешно реализовать свои трудовые навыки на рынке труда Псковской области, отмечается в пояснительной записке.

Прохождение профессионального обучения лицами, которые не прошли государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, будет осуществляться профессиональными образовательными организациями Псковской области в рамках установленных для них контрольных цифр приема за счет средств, которые до учреждений будут доводиться в качестве субсидии на выполнение государственного задания.

Также проект закона подразумевает выплаты педагогическим работникам, подготовившим призеров и (или) победителей региональных этапов всероссийской олимпиады школьников в размере 5 тысяч рублей педагогам, подготовившим призеров, и 10 тысяч рублей педагогам, подготовившим победителей.

«Не проходит аттестацию ученик. На основании какого конкурса они поступят на обучение?» - поинтересовался председатель социального комитета Собрания Игорь Дитрих.

«Мы возьмем на основании документов за 8 классов, есть учреждения СПО, которые принимают на базе 8 классов, но данное изменение расширит перечень таких учреждений. У нас есть потребность в рабочих профессиях. Наши дети не окажутся на семейном обучении, не окажутся на улице. Сейчас не все могут повторно поступить в 9 класс на обучение. Внесение изменений даст право поступать в СПО. Мы проанализируем количество желающих», - ответила заместитель министра образования Татьяна Лозницкая.

«А если они еще раз не пройдут итоговую аттестацию? Есть специальность, а аттестата нет», - добавил Игорь Дитрих.

«Сдадут!» - заверила Татьяна Лозницкая.

«Вы приняли очень хорошую поправку, поэтому просьба, чтобы родители и дети знали об этих изменениях. Надо, чтобы и во всех СПО висели эти изменения, и в школах, чтобы дети знали, что у них есть будущее», - выступил депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Армен Мнацаканян.

Законопроект поддержан единогласно.