Общество

«Движение Первых» и УФСИН Псковской области подписали соглашение

В региональном Доме молодежи в Пскове прошло подписание соглашения о сотрудничестве между псковским отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Документ подписали председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мария Тучак и представитель УФСИН Александр Матиеску.

Соглашение направлено на развитие системной работы с молодежью и образовательными учреждениями региона. Основные направления совместной деятельности включают патриотическое воспитание, проведение «Уроков мужества» и участие в социально значимых акциях и мероприятиях.

В числе ключевых проектов на 2026 год планируется проведение военно-патриотической игры «Зарница». К соревнованиям присоединятся команды школ и молодежных объединений, а также сборная команда УФСИН России по Псковской области.