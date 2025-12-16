Общество

Реестр субъектов креативных индустрий появится в Псковской области

На декабрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов принят закон «О полномочиях органов государственной власти Псковской области в сфере креативных (творческих) индустрий». Документ разработан в целях реализации федерального законодательства и определяет «зоны ответственности» губернатора, регионального парламента, правительства и профильных министерств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Формированием и ведением реестра субъектов креативных индустрий, осуществляющих деятельность в Псковской области, займётся министерство экономического развития. Ведомству поручено установить критерии приоритетных креативных индустрий, а также определить порядок признания физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей субъектами креативной индустрии.

Кроме того, в законе предусмотрено создание консультативных экспертных советов в сфере креативных индустрий.

Законопроект принят единогласно в двух чтениях с учетом таблицы поправок.