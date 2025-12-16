Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Тридцать мастеров и одна ёлка
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Работа в «Россети Северо-Запад»
РКО и эквайринг в ПСБ
в «СтругановЪ»
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
До нового года не трогать!
Почему такие желтые?
Новогодний корпоратив
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Дорогу педагогу
ПЛН-25: Вихри двадцатых
 
 
 
ещё Общество 16.12.2025 09:000 ПЛН-25. Вихри двадцатых 18.12.2025 14:340 Пересмотрены сроки внесения законопроектов в Псковское областное Собрание 18.12.2025 14:210 Реестр субъектов креативных индустрий появится в Псковской области 18.12.2025 14:100 Профподготовку для проваливших экзамены псковских школьников поддержали депутаты 18.12.2025 13:571 Соцвыплаты проиндексируют с 1 января в Псковской области на 4% 18.12.2025 13:480 Число обращений на прямую линию с Путиным превысило два миллиона
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 11.12.2025 12:564 Нету интернету 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 13.12.2025 22:351 Мусоровоз задавил пенсионера на велосипеде на трассе «Псков» 13.12.2025 12:152 Способ увеличить размер пенсии по старости предложили в Совфеде
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Реестр субъектов креативных индустрий появится в Псковской области

18.12.2025 14:21|ПсковКомментариев: 0

На декабрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов принят закон «О полномочиях органов государственной власти Псковской области в сфере креативных (творческих) индустрий». Документ разработан в целях реализации федерального законодательства и определяет «зоны ответственности» губернатора, регионального парламента, правительства и профильных министерств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания. 

Формированием и ведением реестра субъектов креативных индустрий, осуществляющих деятельность в Псковской области, займётся министерство экономического развития. Ведомству поручено установить критерии приоритетных креативных индустрий, а также определить порядок признания физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей субъектами креативной индустрии.

Кроме того, в законе предусмотрено создание консультативных экспертных советов в сфере креативных индустрий.

Законопроект принят единогласно в двух чтениях с учетом таблицы поправок. 

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 183 человека
18.12.2025, 14:550 Довыборы депутатов в Псковской области разрешили не проводить в последний год работы созыва 18.12.2025, 14:390 Самое большое разочарование 2025 года назвал Валерий Гарбузов  18.12.2025, 14:340 Пересмотрены сроки внесения законопроектов в Псковское областное Собрание 18.12.2025, 14:240 Игорь Сопов: Избирательная система работает стабильно, проблем нет
18.12.2025, 14:210 Реестр субъектов креативных индустрий появится в Псковской области 18.12.2025, 14:150 Показ «Лягушек» отменили в Псковском театре драмы из-за болезни артиста 18.12.2025, 14:140 Заканчивается прием заявок на конкурс «Подарок для изборской ёлки» 18.12.2025, 14:100 Профподготовку для проваливших экзамены псковских школьников поддержали депутаты
18.12.2025, 14:010 Изменения в бюджет текущего года поддержали псковские парламентарии 18.12.2025, 13:580 ФК «Луки-Энергия» может возглавить экс-тренер «Динамо» 18.12.2025, 13:571 Соцвыплаты проиндексируют с 1 января в Псковской области на 4% 18.12.2025, 13:480 Число обращений на прямую линию с Путиным превысило два миллиона
18.12.2025, 13:450 Дополнительные меры поддержки талантливых школьников и их учителей ввели в Псковской области 18.12.2025, 13:420 Илону Макасееву назначили мировой судьей по Усвятскому округу 18.12.2025, 13:390 Школу №5 в Пскове закрыли на карантин 18.12.2025, 13:330 Новый закон расширит возможности обеспечения жильём псковских детей-сирот
18.12.2025, 13:280 В следующем году бюджет территориального ФОМС превысит 13,5 млрд рублей 18.12.2025, 13:210 Суд приговорил псковичку к условному сроку за мошенничество с маткапиталом 18.12.2025, 13:140 Псковские депутаты проголосовали за бюджет-2026: Придраться можно и к фонарному столбу, но мы видим развитие 18.12.2025, 13:080 Сказочный маршрут в рамках проекта «Рождество начинается здесь» разработали в Пскове
18.12.2025, 13:060 Александр Котов: Итоговые цифры бюджета будут зависеть от нашей совместной работы 18.12.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерией Гарбузовым 18.12.2025, 12:440 Жителю Брянской области грозит срок за потасовку возле великолукского клуба 18.12.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Соповым
18.12.2025, 12:310 Авторская экскурсия «Лица времени» пройдет в Пскове 2 января 18.12.2025, 12:230 Бюджет Псковской области на 2026 год и плановый период приняли в трёх чтениях 18.12.2025, 12:170 Псковичка с 110 штрафами погасила долг, чтобы снять арест с Hyundai 18.12.2025, 12:110 Михаил Ведерников ответил на вопросы депутатов о бюджете
18.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Еленой Даньшовой 18.12.2025, 11:570 Михаил Ведерников: Год предстоит непростой, но мы сделали все, чтобы обеспечить развитие региона 18.12.2025, 11:520 Новогодняя ночь с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на всё 18.12.2025, 11:510 Создать 21 новый ФАП планируют в следующем году в Псковской области
18.12.2025, 11:470 Дефицит наиболее востребованных специальностей в Псковской области снизился до 39% 18.12.2025, 11:450 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Итоги 2025 в международной политике 18.12.2025, 11:440 На обеспечение школ Псковской области Wi-Fi направят почти 80 млн рублей 18.12.2025, 11:440 На 50-й сессии областного Собрания обсудили меры поддержки малого бизнеса
18.12.2025, 11:390 На промышленно‑производственное здание в «Моглино» выделят 454 млн рублей 18.12.2025, 11:330 Жителю Дно грозит до пяти лет тюрьмы за угон автомобиля 18.12.2025, 11:310 Михаил Ведерников: В 2027 году Псков полноценно станет городом Рождества 18.12.2025, 11:280 Концерт органной музыки из цикла «От Адвента к Рождеству» дадут в Пскове
18.12.2025, 11:270 Обрабатывающие производства Псковской области сохраняют рост 18.12.2025, 11:250 Общий индекс в сельском хозяйстве упал из-за переувлажнения почвы — Михаил Ведерников 18.12.2025, 11:190 Кафе «СОЛЬ» запустило доставку завтраков: вкусный старт дня у вас дома 18.12.2025, 11:180 Псковская область вышла из предбанкротного состояния – губернатор
18.12.2025, 11:160 В правительстве Псковской области дали старт акции «Елка желаний-2025» 18.12.2025, 11:130 Михаил Ведерников: Объем поступлений из федерального бюджета в этом году снизился 18.12.2025, 11:040 Стартует заключительная в 2025 году сессия областного Собрания депутатов 18.12.2025, 10:560 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах избирательной кампании-2025
18.12.2025, 10:550 Мастер локомотивного бюро в Псковской области оштрафован за возгорание тепловоза 18.12.2025, 10:420 Гараж горел в великолукской деревне Рыканово 18.12.2025, 10:280 В Псковской области обновили путепровод на 581-м км федеральной трассы А-122 18.12.2025, 10:150 Wink и «Ростелеком» запускают умного помощника по выбору кино и сериалов
18.12.2025, 10:100 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи отнеслись к «эффекту Долиной»? 18.12.2025, 09:580 В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов 18.12.2025, 09:500 «Гайд-парк»: Елена Даньшова об итогах работы социального комитета областного Собрания 18.12.2025, 09:300 Перед Новым годом мошенники атакуют россиян под видом доставки подарков
18.12.2025, 09:150 Каждый восьмой россиянин уверен в получении 13-й зарплаты или премии - аналитики 18.12.2025, 09:120 Социальные сети: только с 16 лет? 18.12.2025, 09:000 В Дновском округе будут судить мужчину, метнувшего нож в ногу человека 18.12.2025, 08:400 Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по урегулированию на Украине
18.12.2025, 08:240 Движение на подъезде к площади Ленина в Пскове затруднено из‑за ДТП 18.12.2025, 08:200 За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей 18.12.2025, 08:000 Всероссийский День работников органов ЗАГСа празднуют 18 декабря 18.12.2025, 07:301 Авария на водопроводе в Великих Луках привела к затоплению переходов
18.12.2025, 07:000 Международный день мигрантов отмечают 18 декабря 17.12.2025, 23:510 В убийстве жителя островской деревни Демешкино подозревают соседку 17.12.2025, 22:000 Полтонны колбасы и сыра не пропустили в Псковскую область из Беларуси 17.12.2025, 21:400 Женский совет Псковского филиала университета ФСИН России подвел итоги уходящего года
17.12.2025, 21:300 Документальный фильм о музее-заповеднике «Изборск» покажут по федеральному телевидению 17.12.2025, 21:200 Туман ожидается на территории Псковской области ночью 17.12.2025, 21:200 Ай да «Пушкин мой»: юные читатели назвали книгой года поэму, изданную при поддержке «Михайловского» 17.12.2025, 21:000 Частичный ремонт выполнили на локнянском стадионе «Колос»
17.12.2025, 20:500 Шесть керамических скульптур Михаила Врубеля представят на новой выставке в музее-заповеднике «Изборск» 17.12.2025, 20:400 Псковский музей-заповедник представил министерству культуры выставочные проекты 2026 года 17.12.2025, 20:300 Форум «Содействие» пройдет в Доме молодежи 23 декабря 17.12.2025, 20:200 Вера Емельянова обсудила с общественными помощниками Губернатора поддержку бойцов, ветеранов и семей участников СВО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru