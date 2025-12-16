Общество

Перечень муниципальных должностей пересмотрели в Псковской области

Перечень муниципальных должностей пересмотрели депутаты Псковского областного Собрания в рамках 50-й сессии регионального парламента 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Псковской области завершается преобразования муниципальных районов и входящих в их состав городских и сельских поселений в муниципальные округа. В результате преобразования муниципальные районы, городские и сельские поселения утратили статус муниципальных образований.

До конца 2025 года во всех муниципальных округах завершится процесс формирования органов местного самоуправления, в результате которого органы местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселений будут упразднены.

Однако в Реестре должностей муниципальной службы в Псковской области и перечне выборных муниципальных должностей в Псковской области должности муниципальной службы и выборные муниципальные должности, замещение которых осуществлялось в муниципальных районах, городских и сельских поселениях, сохраняются.

Наличие в Реестре и перечне должностей, которые были введены в муниципальных районах, городских и сельских поселениях, необходимо в целях последующего назначения лицам, замещавшим указанные должности, пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности (как в результате муниципальных выборов, так и на основании решений представительного органа муниципального образования).

Предлагаемое законопроектом дополнение преамбулы закона Псковской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Псковской области и перечне выборных муниципальных должностей в Псковской области» определяет, в каких целях в Реестре и перечне сохраняются наименования должностей муниципальной службы и выборных муниципальных должностей, замещение которых осуществлялось в муниципальных районах, городских и сельских поселениях.

Законопроект приняли в двух чтениях.