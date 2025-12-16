Общество

Порядок переименования и упразднения населенных пунктов регламентировали в Псковской области

Порядок решения вопросов административно-территориального устройства Псковской области, а также компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления в этой сфере закреплены в региональном законодательстве — соответствующий закон принят на декабрьской сессии Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Положения областного нормативного правового акта основаны на нормах федерального законодательства.

По данным Росстата, на территории Псковской области насчитывается 860 населённых пунктов, имеющих одинаковые наименования. Это создаёт сложности при работе с информационными системами, где требуется однозначная идентификация адреса. Для обеспечения корректного функционирования цифровых сервисов необходимо устранить неоднозначность в названиях населённых пунктов.

Около 70 из таких населённых пунктов в настоящее время не имеют зарегистрированных жителей и объектов недвижимости — фактически они существуют только в административных реестрах. В подобных случаях речь может идти не о переименовании, а об упразднении таких пунктов. Вместе с тем важно подчеркнуть: если в заброшенном населённом пункте расположено кладбище или иной объект историко-культурного значения, упразднение невозможно. В таких ситуациях предусмотрены альтернативные решения — например, присвоение уникального наименования или преобразование статуса.

Принятый закон устанавливает порядок присвоения наименований населённым пунктам и их переименования. Кроме того, в нём чётко прописаны процедуры образования, преобразования и упразднения населённых пунктов, а также изменения их статуса. Определён перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, связанных с преобразованием административно-территориальных единиц, изменением их границ и статуса, переносом административных центров, а также образованием и упразднением населённых пунктов.

Отдельная статья закона посвящена обязательному учёту мнения населения при решении вопросов административно-территориального устройства.

«Из записки не понятно, какие пробелы устраняет ваш законопроект?» - спросил депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук.

«Законопроект определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Псковской области и компетенцию органов власти в этой сфере. Ранее положение о признании упразднения населенных пунктов у нас отсутствовало. Данная процедура у нас отсутствовала. Я решил пойти этим путем», - ответил инициатор законопроекта, депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Алексей Севастьянов.

Законопроект поддержан депутатами в двух чтениях.

Также депутаты поддержали отправку обращения к министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову по вопросу возможности внесения в государственный адресный реестр (ГАР) населенных пунктов с одинаковыми наименованиями, расположенных на территории Псковской области.

Ранее на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению депутат Алексей Севастьянов отметил, что подобная практика положительно зарекомендовала себя в Нижегородской области.