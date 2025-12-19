Общество

Воспитанники социально-культурного центра «Троицкий» приняли участие в конференции в Минске

Члены клуба «Историческая среда» социально-культурного центра «Троицкий» при кафедральном соборе города Пскова приняли участие в Международной духовно-просветительской конференции, посвященной 80-летию Великой Победы, проходящей в рамках Елисаветинских чтений в стенах духовно-просветительского центра «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря города Минска, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

На торжественной церемонии открытия ребята приняли участие в литературно-музыкальной композиции, которая задала высокую патриотическую и творческую атмосферу всему предстоящему форуму.

В рамках конференции участники СКЦ «Троицкий» приняли участие в тематических секциях и встречах, побывали на выставках и посетили торжественное закрытие.



«Эта поездка – не только возможность представить свои работы, но и важный шаг в духовном и патриотическом воспитании, обмене опытом и укреплении дружеских связей между православной молодежью разных стран. Ребят ждала плодотворная работа, ценные знакомства и благодатные впечатления от пребывания в святой обители», – отмечают организаторы поездки.