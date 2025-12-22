Общество

«Титан-Полимер» провел профессиональный тур для девятиклассников псковской школы №9

Завод «Титан-Полимер» провел заключительный профессиональный тур для девятиклассников школы №9 города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: завод «Титан-Полимер»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Новая возможность», организованного Молодежным кадровым центром Псковской области. Цель проекта — формирование интереса школьников к рабочим профессиям и инженерному делу.

Экскурсия стала итоговым мероприятием года в образовательном блоке предприятия. В течение 2025 года завод организовал серию профессиональных туров и практико-ориентированных визитов для школьников и студентов региона. За год производственные площадки предприятия посетили более 100 человек, включая учащихся школ, студентов ПсковГУ и Псковского политехнического колледжа.

Во время визита участники ознакомились с производственными процессами завода, включая выпуск БОПЭТ пленок. Школьники посетили лабораторию качества, где специалисты проводили анализ сырья и готовой продукции. Учащиеся получили представление о профессиях лаборанта, инженера-технолога, оператора линии, аппаратчика и мастера производственного участка.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев рассказал о текущих направлениях модернизации предприятия и перспективах развития, включая проект по строительству производств ПЭТ и ПБТ. Он отметил проект ГК «Титан» в особой экономической зоне «Моглино» — Инжиниринговый центр «Титан. Полимер. Инжиниринг», который ориентирован на разработку и внедрение инновационных полимерных материалов для промышленности.

Борис Табаев также подчеркнул: «Предприятие формирует кадровый резерв и наращивает приток молодых специалистов. Завод обеспечивает обучение, переобучение, практику и стажировки для учащихся вузов и колледжей. Для девятиклассников вопрос выбора дальнейшей траектории – среднего профессионального образования или поступления в вуз – является определяющим. Профессиональный тур позволяет принимать решение на основе практического знакомства с производством».

Руководитель Молодежного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин добавил: «Проект «Новая возможность» направлен на теоретическое и практическое знакомство школьников с производственными ресурсами города Пскова и Псковского муниципального округа, что помогает учащимся выбрать свою будущую профессию, а на данном этапе – способствует их социализации и адаптации. Завод «Титан-Полимер» интересен своим уже реализованным инвестиционным проектом и перспективами развития производственной площадки. Сегодняшние школьники уже завтра придут в профессию и станут кадровым резервом для больших и современных производств».