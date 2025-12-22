Общество

Почетный гражданин Псковского округа Николай Сидоров отмечает юбилей

Сегодня юбилейный день рождения отмечает почетный гражданин Псковского округа Николай Сидоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото здесь и далее: Администрация Псковского округа

Николай Сидоров родился на Сахалине, но среднюю школу окончил в Пскове. В 1975 году его призвали на срочную службу в Вооруженные силы СССР. Он продолжил военную карьеру до 2011 года.

С 1982 по 1984 год Николай Сидоров служил в Афганистане. Ему вручили орден «Красной Звезды» и грамоту Президиума Верховного Совета СССР. Он также участвовал в наведении конституционного порядка в Югославии и получил медаль «Генерал армии Маргелов».

В 2020 году Николая Сидорова избрали депутатом Собрания депутатов сельского поселения «Ядровская волость» IV созыва. В 2025 году он стал депутатом Собрания депутатов Псковского муниципального округа.