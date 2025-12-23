Общество

Круглый стол «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области» пройдет в пресс-центре ПЛН

Круглый стол, посвященный итогам уходящего года в муниципальных образованиях Псковской области, состоится в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» сегодня, 24 декабря.

2025-й был примечателен тем, что муниципальная реформа достигла финальной точки, и теперь все наши районы преобразованы в муниципальные округа. Почему нельзя было оставить всё, как есть? Насколько гладко районы переходят на одноуровневую систему местного самоуправления? Какие позитивные изменения произошли в муниципальных образованиях за это время? Какие застарелые проблемы удалось решить? Насколько успешно развивается движение ТОС?

Эти и другие вопросы сегодня обсудят:

Ильин Юрий Артамонович - глава Опочецкого муниципального округа

Потапова Ольга Сергеевна - глава Палкинского муниципального округа

Фомина Валерия Валериевна - председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа

Иванова Надежда Ивановна — депутат Собрания депутатов Красногородского муниципального округа, председатель ТОС «Платишино»

Начало в 15.00. Смотрите видеотрансляцию на RuTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».