Круглый стол «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области» пройдет в пресс-центре ПЛН

Круглый стол, посвященный итогам уходящего года в муниципальных образованиях Псковской области, состоится в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» сегодня, 24 декабря.
2025-й был примечателен тем, что муниципальная реформа достигла финальной точки, и теперь все наши районы преобразованы в муниципальные округа. Почему нельзя было оставить всё, как есть? Насколько гладко районы переходят на одноуровневую систему местного самоуправления? Какие позитивные изменения произошли в муниципальных образованиях за это время? Какие застарелые проблемы удалось решить? Насколько успешно развивается движение ТОС?
Эти и другие вопросы сегодня обсудят:
Начало в 15.00. Смотрите видеотрансляцию на RuTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».