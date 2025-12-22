Общество

Единый алгоритм по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах предложил разработать Алексей Севастьянов

На личном приёме граждан в Псковском областном Собрании депутатов председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов встретился с представителями управляющей компании. Они обратились с проблемой, с которой сталкиваются многие управляющие организации: жители загромождают эвакуационные пути и лестничные площадки личным имуществом — колясками, велосипедами, самокатами, санками, — что нарушает требования пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По словам заявителей, несмотря на неоднократные предупреждения, жители игнорируют замечания, а управляющая компания не располагает достаточными полномочиями для принудительного устранения нарушений. Более того, на компанию было наложено предписание жилищной инспекции устранить уже выявленные нарушения, хотя фактически обеспечить порядок без вмешательства правоохранительных и надзорных органов она не в состоянии.

Особую озабоченность вызывает отсутствие чёткого правового механизма, позволяющего признавать бесхозяйное имущество (в том числе гаражи, велосипеды, оставленные в подъездах) и организовывать его вывоз.

«Проблема действительно актуальна и требует комплексного подхода. Мы должны найти компромиссное решение, которое учитывало бы как интересы безопасности, так и права собственников. Необходимо выработать единый, понятный и законный алгоритм взаимодействия всех участников — от управляющих компаний до надзорных органов», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Для выработки такого алгоритма депутат предложил организовать «круглый стол» с участием представителей министерства регионального контроля и надзора Псковской области, Псковской городской Думы, администрации города Пскова, МЧС, управления внутренних дел (в части работы участковых уполномоченных) и заинтересованных управляющих компаний. По его итогам будет разработан пилотный механизм, который планируется протестировать на базе одной из управляющих компаний с возможностью последующего тиражирования.