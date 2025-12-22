Общество

Стало известно, разрешат ли псковичам запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Запуск фейерверков в Псковской области запрещен, однако в новогоднюю ночь сделают исключение - запустить салют можно будет с 00:00 1 января до 10:00 2 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В преддверии новогодних праздников поступает много вопросов, можно ли запускать салюты и фейерверки. Требования и условия остаются такими же, как и в прошлом году», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона уточнил, что организованных салютов и фейерверков на муниципальном уровне не будет «как по соображениям безопасности, так и по понятным этическим причинам».

«Напомню, что с 2023 года в Псковской области действуют ограничения на использование пиротехнических изделий – всё, кроме хлопушек и бенгальских огней, находится под запретом. В порядке исключения запуск фейерверков разрешён с 00:00 1 января до 10:00 2 января», - сообщил губернатор и призвал гостей и жителей региона «не забывать о правилах безопасности и здравом смысле».

Добавим, использование пиротехники в период действия запрета может обернуться административным штрафом для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.