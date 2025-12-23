Общество

Борис Елкин рассказал, как возникла идея восстанавливать лагерь «Нептун»

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал, как возникла идея восстанавливать лагерь «Нептун», в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Работа идет, но пока мы не сможем его восстановить полноценно в той проекции, как он работал изначально, чтобы там тренировали. Мы не сможем восстановить в ближайшей перспективе бассейн. То есть с точки зрения плавания не получится. Но мы понимаем, что у нас ежегодно не хватает мест для детишек в нашем лагере "Радуга", который в Гдовском округе. И я вот каждый год посещаю смены, ежегодно смотрю, как детям нравится это. Поэтому приняли волевое решение, финансово емкое, что необходимо нам и лагерь "Нептун" тоже восстановить, чтобы наши дети летом оздоравливались, занимались спортом, проводили вместе время и обучались», - сказал Борис Елкин.

Первые работы уже начали, проводку поменяли. «Когда я приехал в лагерь, меня прямо задело это здание, оно в хорошем состоянии, поэтому нельзя давать ему пропадать, надо давать вторую жизнь. Поэтому принял такое решение, не за один год мы его отремонтируем, но те проблемы, из-за которых он был закрыт, будут устранены», - поделился глава города.

Напомним, загородный лагерь «Нептун» в Псковском округе хотят восстановить к 2026 году.