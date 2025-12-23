Общество

Омбудсмен проверил условия содержания граждан в псковском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав и свобод граждан, содержащихся в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Псковской области, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото предоставлено Дмитрием Шаховым

В ходе посещения СИЗО-1 были осмотрены камеры, где содержатся подозреваемые и обвиняемые в совершении уголовных преступлений, условия оказания медицинской помощи, а также возможности посещения указанных лиц со стороны родственников и организация приема и отправки почтовой корреспонденции, условия пользования библиотекой.

В завершении посещения СИЗО-1, уполномоченный по правам человека в Псковской области провел личный приём граждан, о котором попросили лица, содержащиеся в этом пенитенциарном учреждении, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ходе личного приёма были выслушаны заявления обратившихся граждан, среди которых был заместитель руководителя одной из всероссийских политических партий, и даны исчерпывающие консультации и разъяснения по применению действующего законодательства, в том числе по условиям содержания. Жалоб на условия содержания не поступило.